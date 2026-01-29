Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Unión
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Unión por el Torneo Apertura.
En uno de los duelos del cierre de la jornada, Lanús y Unión chocan este jueves en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
E encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Fernando Espinoza. Se podrá ver por TNT Sports.
El "Granate" llega con el impulso de un debut ideal tras imponerse 3-2 ante San Lorenzo en un encuentro vibrante, donde los tantos de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno le permitieron sumar de a tres en el Nuevo Gasómetro.
Unión, en cambio, desembarca con la necesidad de ajustar piezas luego de un estreno deslucido en el que no pasó del empate sin goles frente a Platense en el 15 de Abril.
Formaciones de Lanús vs. Unión por el Torneo Apertura 2026
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Unión
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
