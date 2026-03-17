Lanús vs. Newell's, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El Grante viene de arrancar el 2026 de la mejor manera luego del título ante Flamengo y necesita ganar para no perder pisada en el campeonato argentino.
Lanús y Newell's se enfrentarán este martes desde las 19 en el Estadio Néstor Díaz Pérez por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, en un cruce determinante: el Granate busca meterse en playoffs y la Lepra intenta salir del fondo.
El Granate llega en alza tras vencer a Estudiantes en UNO con un gol de Dylan Aquino. Ese triunfo le permitió alcanzar los 12 puntos, aunque todavía está fuera de la zona de clasificación a los playoffs, por lo que necesita volver a sumar de a tres. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, además, sumó recientemente a Yoshan Valois, delantero de 21 años que viene de destacarse como goleador en Deportivo Pasto, como una variante ofensiva para lo que resta del torneo.
Newell's, por su parte, atraviesa una fuerte crisis futbolística. Está último en la Zona A con apenas 3 puntos, producto de tres empates, sin triunfos en la temporada y comprometido tanto en la tabla anual como en los promedios.
El partido será clave para las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Apertura 2026, con objetivos opuestos pero la misma necesidad de sumar para acomodarse en un campeonato que está más parejo que nunca y que puede llegar a sorprender.
Probables formaciones de Lanús y Newell's por el Torneo Apertura
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
- Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera o David Sotelo, Luca Regiardo; Luciano Herrera o Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
Datos de Lanús vs Newell's: horario, TV y árbitro
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Hora: 19
TV: ESPN Premium
Árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Pablo Echavarría
Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
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