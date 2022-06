Diego Valeri anunció su retiro del fútbol

“Nunca había podido corretear con los botines puestos por la cancha 1 del club hasta los 16 años, pero el día llegó. ‘Tenés que actuar como si fueras Lucho (Luis) González. ¿Te animás?’. Dije que sí. No iba a perder nada. Parecía fácil, pero fue duro como el sopetón que me dio Carlos Galván apenas empezó el partido. Rodé contra los carteles y me paré dolorido, con una extraña sensación de alegría“, comenzó Valeri su carta.