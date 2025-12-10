Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026: todos los cruces
La Copa Argentina 2026 confirmó sus 64 equipos y los cruces de 32avos. El sorteo definió el camino hacia la final y anunció que habrá VAR desde octavos.
La Copa Argentina 2026 ya tiene todo listo para comenzar su 14° edición. En el sorteo realizado en el predio Lionel Messi de Ezeiza se confirmaron los 64 equipos que participarán del torneo más federal del país y quedaron definidos los cruces de 32avos de final. El cuadro ya establece el camino de cada club rumbo a la gran final.
Como es habitual, el campeón defensor será el encargado de abrir la competencia. En esta ocasión, Independiente Rivadavia iniciará el certamen en la última semana de enero frente a un rival que será anunciado en las próximas horas, en el juego que marcará la apertura oficial del torneo.
Una de las grandes novedades que trae la edición 2026 es la implementación del VAR a partir de los octavos de final. Hasta ahora, esta tecnología solo se había utilizado en la definición del 2025, por lo que su incorporación ampliada marca un paso importante para la organización del certamen.
Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026
PRIMERA
- Aldosivi
- Argentinos Juniors
- Atlético Tucumán
- Banfield
- Barracas Central
- Belgrano
- Boca Juniors
- Central Córdoba (SdE)
- Defensa y Justicia
- Deportivo Riestra
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional
- Huracán
- Independiente
- Independiente Rivadavia
- Instituto
- Lanús
- Newell’s Old Boys
- Platense
- River Plate
- Rosario Central
- San Lorenzo
- San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional
- Sarmiento (Junín)
- Talleres
- Tigre
- Unión
- Vélez Sarsfield
PRIMERA NACIONAL
- Agropecuario
- Atlanta
- Chaco For Ever
- Deportivo Maipú
- Deportivo Morón
- Estudiantes
- Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera
- Gimnasia y Esgrima de Jujuy
- Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera
- Gimnasia y Tiro de Salta
- San Martín de Tucumán
- San Miguel
- Temperley
- Tristán Suárez
PRIMERA B METROPOLITANA
- Acassuso
- Argentino de Merlo
- Deportivo Armenio
- Midland *Ascendió a la Primera Nacional
- Real Pilar
FEDERAL A
- Argentino de Monte Maíz
- Atenas de Río Cuarto
- Atlético de Rafaela
- Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional
- Deportivo Rincón
- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
- Olimpo
- San Martín de Formosa
- Sarmiento La Banda
- Sportivo Belgrano
PRIMERA C
- Camioneros *Ascendió a la Primera B
- Ituzaingó
- Sportivo Barracas
- Claypole
El cronograma de la Copa Argentina 2026
32avos de final:
- Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026
- Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026
16avos de final:
- Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura
- Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs
- Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs
- Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026
8vos:
- Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07
- Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026
- *A partir de esta instancia se jugará con VAR*
4tos y semifinales:
- a definir
Final:
- Miércoles 4 de noviembre de 2026.
