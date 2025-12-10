Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Manchester City

Del otro lado aparece un Manchester City que, tras un arranque dubitativo en la temporada, recuperó firmeza y volvió a instalarse como uno de los candidatos a pelear por todo. Los dirigidos por Pep Guardiola escalaron hasta el segundo lugar en la Premier League y mantienen opciones de alcanzar al Arsenal en la disputa por la cima. En la Liga de Campeones, también tienen la chance de meterse entre los mejores ocho de la tabla general, lo que convierte al choque en una oportunidad valiosa para afirmarse.