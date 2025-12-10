Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Manchester City
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League 2025/26.
Real Madrid y Manchester City volverán a cruzarse este miércoles a las 17:00 en el estadio Santiago Bernabéu, en un duelo correspondiente a la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025/26, un enfrentamiento que no solo reúne talento, historia y calidad, sino que además llega atravesado por una fuerte tensión interna en el conjunto español.
Mientras el equipo madrileño se mantiene expectante en LaLiga -ubicado segundo con 36 unidades- y navega en posiciones intermedias en la Champions, el traspié reciente frente al Celta de Vigo reactivó dudas sobre el funcionamiento colectivo. El presente del equipo blanco ha encendido alarmas a causa del irregular rendimiento mostrado en las últimas semanas, lo que derivó en versiones que señalan que Xabi Alonso podría estar viviendo los momentos finales de su ciclo.
Del otro lado aparece un Manchester City que, tras un arranque dubitativo en la temporada, recuperó firmeza y volvió a instalarse como uno de los candidatos a pelear por todo. Los dirigidos por Pep Guardiola escalaron hasta el segundo lugar en la Premier League y mantienen opciones de alcanzar al Arsenal en la disputa por la cima. En la Liga de Campeones, también tienen la chance de meterse entre los mejores ocho de la tabla general, lo que convierte al choque en una oportunidad valiosa para afirmarse.
Real Madrid vs. Manchester City: probables formaciones
- Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Jr. DT: Xabi Alonso.
- Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Rico Lewis, Nathan Aké, Josko Gvardiol, Rayan Ait Nouri, Nico O'Reilly, Tijjani Reijnders, Phil Foden; Savinho, Omar Marmoush y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.
Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Manchester City
La televisación estará a cargo de Fox Sports, ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
