Cómo quedó armado el escenario para un posible Boca vs. River en la Copa Argentina 2026
El nuevo formato del certamen vuelve a impedir cruces previos entre los grandes y empuja la posibilidad del choque más esperado exclusivamente a la última instancia
El sorteo de la Copa Argentina 2026 reorganizó por completo el mapa competitivo del torneo más federal del país y dejó un dato central que rápidamente captó la atención de todos: Boca y River no podrán cruzarse en ninguna fase previa a la final. Desde la modificación del formato implementada en 2024, la organización decidió evitar clásicos antes del partido decisivo, una medida que volvió a impactar de lleno en el armado del cuadro para la próxima temporada.
Así, el Superclásico -el duelo más convocante del fútbol argentino- quedó reservado únicamente para un hipotético choque por el título, algo que agrega un condimento de expectativa frente a la posibilidad de que ambos lleguen con campañas sólidas. El camino de cada uno comienza en escenarios completamente distintos.
Boca hará su debut en el certamen frente a Gimnasia de Chivilcoy, un rival que llega con la ilusión intacta de dar un golpe resonante en el arranque. El Xeneize, consciente de que la Copa Argentina suele ofrecer sorpresas, buscará evitar cualquier sobresalto y marcar terreno desde su primer compromiso.
River, en tanto, iniciará su participación con un encuentro que ya vivió en la edición pasada: Ciudad de Bolívar será nuevamente su rival en el estreno. El Millonario sabe que este tipo de choques, pese a la diferencia de jerarquía, quizá exijan más de lo previsto, y por eso apunta a resolverlos con autoridad para no dejar margen a la incertidumbre.
Con el cuadro ya definido, las trayectorias de ambos equipos avanzan por lados opuestos, sin posibilidad de intersección hasta el final. Esto significa que, más allá de sus campañas, cualquier cruce previo -octavos, cuartos o semifinales- está descartado por reglamento. Este diseño mantiene la lógica adoptada por la organización: proteger la expectativa del duelo más trascendente del país para un único escenario, la final, y evitar así que el torneo pierda impacto en sus últimas instancias.
El formato, además, obliga a Boca y River a sostener un rendimiento sin tropiezos durante toda la competencia para que el Superclásico se vuelva realidad, algo que no siempre es sencillo en un certamen donde los equipos de menor categoría suelen presentar complicaciones inesperadas. La última vez que ambos gigantes se encontraron en la Copa Argentina fue el 4 de agosto de 2021, en los octavos de final disputados en el Estadio Único de La Plata. Aquella noche quedó en la memoria del hincha xeneize: tras igualar sin goles en los 90 minutos, Boca avanzó por 4-1 en los penales, en un partido tenso, parejo y cargado de emotividad.
El historial del Superclásico entre River y Boca
- Boca ganó 93 veces
- River ganó 88 veces
- Empataron 84 veces
- Fueron 265 encuentros
