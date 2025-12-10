Cómo quedó armado el escenario para un posible Boca vs. River en la Copa Argentina 2026

Embed - Boca 0 (4)-(1) 0 River I Copa Argentina

El formato, además, obliga a Boca y River a sostener un rendimiento sin tropiezos durante toda la competencia para que el Superclásico se vuelva realidad, algo que no siempre es sencillo en un certamen donde los equipos de menor categoría suelen presentar complicaciones inesperadas. La última vez que ambos gigantes se encontraron en la Copa Argentina fue el 4 de agosto de 2021, en los octavos de final disputados en el Estadio Único de La Plata. Aquella noche quedó en la memoria del hincha xeneize: tras igualar sin goles en los 90 minutos, Boca avanzó por 4-1 en los penales, en un partido tenso, parejo y cargado de emotividad.

El historial del Superclásico entre River y Boca

Boca ganó 93 veces

River ganó 88 veces

Empataron 84 veces

Fueron 265 encuentros