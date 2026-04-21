Las ausencias de la Selección Argentina en el álbum Panini del Mundial 2026

album mundial 2026 (1)

Entre los vacíos más llamativos aparece el de Gonzalo Montiel, el hombre que quedó grabado en la memoria eterna por patear el penal definitivo en Qatar. El lateral derecho no fue incluido en esta edición, dejando a Nahuel Molina como el único representante en ese sector de la defensa dentro del álbum. Otra sorpresa que caló hondo entre los fanáticos es la falta de Lisandro Martínez; el defensor del Manchester United, que se perfila para ser titular en la zaga central, quedó fuera de la selección de Panini, que prefirió otorgarles sus espacios a Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Leonardo Balerdi.