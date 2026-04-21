Las ausencias de la Selección Argentina en el álbum Panini del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se vive también en el clásico álbum Panini, que confirmó los futbolistas de la Selección Argentina que formarán parte de la colección oficial. En total, serán 18 los jugadores argentinos que tendrán su cromo en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la nómina no pasó desapercibida y rápidamente generó debate entre los hinchas.
Más allá de los nombres consagrados que sí aparecen, lo que más llamó la atención fueron varias ausencias importantes dentro del plantel que suele ser tenido en cuenta en las convocatorias recientes. La elección responde a criterios editoriales y tiempos de producción del álbum, que muchas veces dejan afuera a futbolistas que atraviesan un buen presente pero que no fueron considerados al momento del cierre de la lista.
Estas decisiones suelen repetirse en cada edición y forman parte de una polémica habitual entre los fanáticos, que reclaman por la inclusión de ciertos jugadores que se perfilan para estár en la próxima Copa del Mundo.
Entre los vacíos más llamativos aparece el de Gonzalo Montiel, el hombre que quedó grabado en la memoria eterna por patear el penal definitivo en Qatar. El lateral derecho no fue incluido en esta edición, dejando a Nahuel Molina como el único representante en ese sector de la defensa dentro del álbum. Otra sorpresa que caló hondo entre los fanáticos es la falta de Lisandro Martínez; el defensor del Manchester United, que se perfila para ser titular en la zaga central, quedó fuera de la selección de Panini, que prefirió otorgarles sus espacios a Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Leonardo Balerdi.
La lista de los "olvidados" por la editorial se completa con figuras que suelen ser fijas en las convocatorias de la Selección. Jugadores de la talla de Gerónimo Rulli, Juan Musso, Thiago Almada y Valentín Barco no tendrán su figurita oficial pese a que sus nombres suenan fuerte para integrar la lista definitiva del torneo. En contrapartida, los 18 privilegiados que sí aparecerán en las páginas argentinas mezclan la jerarquía de los campeones del mundo con una fuerte inyección de juventud.
Los 18 jugadores de la Selección Argentina que estarán en el Álbum del Mundial
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Nicolás Tagliafico
- Leonardo Balerdi
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Palacios
- Leandro Paredes
- Nico Paz
- Franco Mastantuono
- Nicolás González
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
- Julián Alvarez
- Giuliano Simeone
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