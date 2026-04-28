Así fue la polémica expulsión de Adam Bareiro ante Cruzeiro por Copa Libertadores
El jugador de Boca vio la tarjeta roja minutos antes de terminar el primer tiempo por una falta que fue muy cuestionada.
El cruce entre Boca y Cruzeiro por Copa Libertadores se volvió áspero desde el arranque y tuvo un punto de quiebre sobre el cierre del primer tiempo. En un trámite cargado de roces, discusiones y decisiones arbitrales cuestionadas, el equipo argentino sufrió una baja clave: Adam Bareiro vio la roja tras una polémica doble amonestación.
El juez uruguayo Esteban Ostojich, que ya venía teniendo dificultades para controlar el desarrollo del juego, sancionó un total de 15 infracciones en la primera mitad y mostró varias tarjetas, tres para el conjunto brasileño y una para Leandro Paredes en Boca. Sin embargo, el delantero paraguayo fue el único en reincidir.
La primera amarilla llegó tras un leve contacto con Gerson en una jugada aérea. A partir de allí, Bareiro continuó jugando al límite, fiel a su estilo físico e intenso. Minutos más tarde antes de que el árbitro marque el final de la primera parte, luego de una acción en la que reclamó una falta no cobrada y en la que incluso hubo un golpe en la cabeza de un rival, el atacante volvió a quedar en el centro de la escena.
En una disputa por la pelota, estiró el brazo para cubrirla y terminó impactando sobre el cuello de Christian. Esta vez, Ostojich no dudó: segunda amarilla y expulsión inmediata, justo antes del descanso.
La situación generó tensión en el campo, ya que Bareiro demoró su salida, visiblemente molesto con la decisión. De esta manera, Boca se quedó con diez jugadores para afrontar todo el segundo tiempo en Belo Horizonte, en un duelo correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
La jugada y la decisión que tomó el árbitro se convirtió en una gran polémica y las redes sociales estallaron con todo tipo de comentarios por parte de los hinchas que estaban furiosos por lo que estaba ocurriendo en Brasil.
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