Así fue la polémica expulsión de Adam Bareiro ante Cruzeiro por Copa Libertadores

La primera amarilla llegó tras un leve contacto con Gerson en una jugada aérea. A partir de allí, Bareiro continuó jugando al límite, fiel a su estilo físico e intenso. Minutos más tarde antes de que el árbitro marque el final de la primera parte, luego de una acción en la que reclamó una falta no cobrada y en la que incluso hubo un golpe en la cabeza de un rival, el atacante volvió a quedar en el centro de la escena.