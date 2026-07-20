"Las finales no se regalan": el desgarrador mensaje del Cuti Romero tras el Mundial 2026

"Hoy toca levantarse. Volver a empezar. Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años, en lo más alto. Porque las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas. Y este grupo va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre. Nos volveremos a levantar. Porque así es Argentina", cerró el zaguero.

"La finales no se regalan": el desgarrador mensaje del Cuti Romero tras el Mundial 2026