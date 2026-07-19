¿Cuti Romero ignoró a Donald Trump en la entrega de medallas?

La teoría del desplante: Miles de usuarios celebraron e interpretaron la acción del central argentino como un "ninguneo" explícito e intencional debido a cuestiones políticas, destacando la personalidad siempre fría e imperturbable del jugador.

La teoría de la distracción: Por el contrario, otra gran porción de los internautas bajó la espuma al asegurar que se trató de una simple distracción producto del dolor por la derrota reciente, argumentando que el Cuti simplemente siguió el flujo de la fila sin notar que debía estrechar la mano del dirigente local.

Más allá de si se trató de una sutil declaración de principios o de un mero descuido en medio del desconsuelo por el subcampeonato, el video ya se metió de lleno en la lista de las grandes perlitas y polémicas que dejó el cierre de la cita mundialista en Norteamérica.