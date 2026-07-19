¿Cuti Romero ignoró a Donald Trump en la entrega de medallas?
El defensor cordobés saludó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pero pasó por delante del mandatario estadounidense sin hacer contacto visual.
A los pocos minutos de finalizar la premiación en el MetLife Stadium, las redes sociales —particularmente X e Instagram— explotaron con la viralización de un video que tiene como protagonista absoluto a Cuti Romero y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
La final del Mundial 2026 no solo dejó tela para cortar en lo estrictamente futbolístico, sino también en los detalles protocolares de la ceremonia de clausura.
Las imágenes captadas por la transmisión oficial muestran el momento exacto en el que los jugadores de la Selección Argentina suben al estrado para recibir las medallas de plata correspondientes al segundo puesto. Allí, la máxima autoridad de la FIFA, Gianni Infantino, se encontraba secundado por Trump para colgar las preseas a los futbolistas.
Cuando le tocó el turno al defensor del Tottenham, el "Cuti" saludó cordialmente a Infantino, cruzó unas breves palabras y le dio un apretón de manos. Sin embargo, inmediatamente después, el cordobés avanzó sobre la tarima pasando por delante de Donald Trump sin saludarlo ni hacer contacto visual, dejando al mandatario norteamericano en una posición estática.
¿Desplante de Cuti Romero a Donald Trump durante la premiación del Mundial 2026?
Como era de esperarse, el fragmento de apenas unos segundos disparó una enorme ola de interpretaciones y debates en el plano digital:
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La teoría del desplante: Miles de usuarios celebraron e interpretaron la acción del central argentino como un "ninguneo" explícito e intencional debido a cuestiones políticas, destacando la personalidad siempre fría e imperturbable del jugador.
La teoría de la distracción: Por el contrario, otra gran porción de los internautas bajó la espuma al asegurar que se trató de una simple distracción producto del dolor por la derrota reciente, argumentando que el Cuti simplemente siguió el flujo de la fila sin notar que debía estrechar la mano del dirigente local.
Más allá de si se trató de una sutil declaración de principios o de un mero descuido en medio del desconsuelo por el subcampeonato, el video ya se metió de lleno en la lista de las grandes perlitas y polémicas que dejó el cierre de la cita mundialista en Norteamérica.
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