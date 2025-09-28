Las Leonas se presentan en Córdoba, en la reinaguración del estadio "Soledad García"

A estas mejoras se sumaron también la renovación de las luminarias en las cuatro torres, refacciones en perímetros de cancha con alfombrados, readecuación de desagües y mejoras en bancos de suplentes y sector de competición. La refacción es la más importante desde que se creó el estadio 13 años atrás con la presentación de Las Leonas en el evento inaugural.

“Tener a Las Leonas en Córdoba es un lujo y una oportunidad que no se da todos los días. La cancha quedó espectacular y queremos que los clubes, las escuelas y toda la familia del hockey la disfruten. Desde la agencia trabajamos para que estos eventos motiven y sigan empujando el crecimiento del deporte en cada rincón de la provincia”, destacó Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes.

De esta manera, Córdoba se prepara para ser sede de uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia. La presencia de Las Leonas en la reinauguración del Estadio Provincial marcará un hito en la práctica del hockey cordobés y proyectará a Córdoba como sede de encuentros internacionales.

La ceremonia donde se presentarán Las Leonas está destinada de forma exclusiva a los clubes de hockey de toda la provincia. El evento no estará abierto al público en general y no habrá venta de entradas dado que el ingreso será libre y gratuito para los miembros de instituciones convocadas.

La cordobesa Soledad Garcia, cuyo nombre ha sido elegido para bautizar el estadio, fue una de las figuras de la “generación dorada” de Las Leonas.

“La Sole”, como se la conoce en su provincia, formó parte del Seleccionado Nacional de Hockey en los JJOO de Sydney 2000 donde Argentina logró su primera medalla de plata. Este acontecimiento histórico para el deporte nacional dio inicio al mito que sigue vigente dentro del ámbito deportivo.