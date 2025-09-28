Las Leonas se presentan en Córdoba, en la reinaguración del estadio "Soledad García"
El mítico Seleccionado Femenino de Hockey dirá presente en la ciudad mediterránea para acompañar este importante acontecimiento.
Este martes 30 de septiembre, Las Leonas participarán de la reinauguración de la cancha “Soledad García” en el Polo Deportivo Kempes, en la provincia de Córdoba.
La participación del seleccionado argentino de hockey en el evento es un gran impulso para fomentar el deporte en la provincia. Las nuevas generaciones de deportistas tendrán la oportunidad de ver a las máximas referentes del hockey femenino en un partido exhibición que promete emocionar a todos los asistentes.
El Estadio Provincial, que lleva el nombre de la ex Leona Soledad García, fue inaugurado el 18 de enero de 2012 y ahora, con la remodelación que acaban de realizarle, la cancha está en condiciones de ser homologada por la Federación Internacional de Hockey (FIH), hecho que habilita la realización de partidos entre distintos seleccionados de nivel internacional.
La obra incluyó, principalmente, el cambio de la carpeta de césped sintético y la incorporación de un nuevo sistema de riego automático. El nuevo césped, de la categoría C1600 TXT, se utilizó para crear una superficie realizada con hilado Tencate Thiolon que fue específicamente diseñada para el alto rendimiento.
A estas mejoras se sumaron también la renovación de las luminarias en las cuatro torres, refacciones en perímetros de cancha con alfombrados, readecuación de desagües y mejoras en bancos de suplentes y sector de competición. La refacción es la más importante desde que se creó el estadio 13 años atrás con la presentación de Las Leonas en el evento inaugural.
“Tener a Las Leonas en Córdoba es un lujo y una oportunidad que no se da todos los días. La cancha quedó espectacular y queremos que los clubes, las escuelas y toda la familia del hockey la disfruten. Desde la agencia trabajamos para que estos eventos motiven y sigan empujando el crecimiento del deporte en cada rincón de la provincia”, destacó Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes.
De esta manera, Córdoba se prepara para ser sede de uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia. La presencia de Las Leonas en la reinauguración del Estadio Provincial marcará un hito en la práctica del hockey cordobés y proyectará a Córdoba como sede de encuentros internacionales.
La ceremonia donde se presentarán Las Leonas está destinada de forma exclusiva a los clubes de hockey de toda la provincia. El evento no estará abierto al público en general y no habrá venta de entradas dado que el ingreso será libre y gratuito para los miembros de instituciones convocadas.
La cordobesa Soledad Garcia, cuyo nombre ha sido elegido para bautizar el estadio, fue una de las figuras de la “generación dorada” de Las Leonas.
“La Sole”, como se la conoce en su provincia, formó parte del Seleccionado Nacional de Hockey en los JJOO de Sydney 2000 donde Argentina logró su primera medalla de plata. Este acontecimiento histórico para el deporte nacional dio inicio al mito que sigue vigente dentro del ámbito deportivo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario