Escocia se suma al apoyo por la Selección Argentina: el pedido de un diario independentista
En la antesala de la semifinal del Mundial 2026, un histórico medio escocés sorprendió con una portada dedicada a Lionel Messi y la semifinal del Mundial 2026.
La expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no solo domina la agenda futbolística, sino que también reavivó viejas rivalidades políticas e históricas en el Reino Unido. A pocas horas del encuentro que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo, el diario escocés The National publicó una llamativa portada en la que manifestó abiertamente su respaldo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
El periódico, identificado desde su nacimiento con el movimiento independentista escocés, eligió una imagen generada con inteligencia artificial en la que Lionel Messi aparece caracterizado como William Wallace, el legendario guerrero que encabezó la resistencia de Escocia frente al dominio inglés durante la Edad Media. La ilustración estuvo acompañada por un mensaje que rápidamente recorrió las redes sociales y se volvió viral.
Bajo el título "Sálvanos, Lionel. Eres nuestra... esperanza de semifinal", el medio dejó en evidencia cuál será su preferencia en el duelo mundialista. Debajo de esa frase agregó otra con un claro tono irónico: "No podemos aguantar otros 60 años de ellos presumiendo con esto", una referencia directa al único título mundial conseguido por Inglaterra en 1966.
"Salvanos, Lionel": Escocia quiere que Argentina elimine a Inglaterra en el Mundial 2026
La elección de William Wallace no fue casual. El personaje ocupa un lugar central dentro de la identidad nacional escocesa por haber liderado la Primera Guerra de Independencia contra la Corona inglesa a fines del siglo XIII. Su figura continúa siendo uno de los emblemas más importantes para quienes impulsan la separación política de Escocia del Reino Unido.
El respaldo de The National también responde a la línea editorial que el diario mantiene desde su fundación. El medio nació en 2014, en plena campaña previa al referéndum sobre la independencia escocesa, y desde su primera edición sostuvo como objetivo editorial defender "la independencia y el derecho de los escoceses a gobernarse ellos mismos".
Ese posicionamiento siempre estuvo alineado con el Partido Nacional Escocés (SNP), principal impulsor del movimiento soberanista. La fuerza política, creada en 1934, logró consolidarse como la principal representación del nacionalismo escocés y alcanzó el gobierno regional en 2007 bajo la conducción de Alex Salmond.
El referéndum que dividió a Escocia: cómo terminó
El punto más alto del proceso independentista llegó cuando el entonces primer ministro británico, David Cameron, acordó con el gobierno escocés la realización del histórico referéndum del 18 de septiembre de 2014. La consulta coincidió deliberadamente con el 700° aniversario de la batalla de Bannockburn, una victoria militar escocesa sobre Inglaterra que permanece como uno de los grandes símbolos de la identidad nacional.
Aquella votación terminó con un triunfo del rechazo a la independencia. El 55% de los ciudadanos optó por continuar formando parte del Reino Unido, mientras que el 45% respaldó la creación de un Estado escocés independiente. Sin embargo, el resultado no debilitó al movimiento soberanista, que mantuvo una fuerte presencia política durante los años posteriores.
Esa vigencia volvió a reflejarse en las últimas elecciones parlamentarias realizadas este año. El SNP consiguió imponerse nuevamente y logró su quinta victoria consecutiva en el Parlamento escocés, donde obtuvo 58 escaños, quedando muy cerca de la mayoría absoluta. Detrás finalizaron el Partido Laborista y el Partido Reformista con 17 bancas cada uno, mientras que los Verdes alcanzaron un récord de 15 representantes. Los conservadores atravesaron su peor elección reciente al quedarse con apenas 12 escaños y perder su lugar como principal oposición, en tanto que los Liberal Demócratas obtuvieron 10.
En ese contexto político e histórico, la semifinal del Mundial volvió a ofrecer un escenario ideal para que el tradicional enfrentamiento entre escoceses e ingleses reapareciera, esta vez a través del fútbol. Para muchos simpatizantes de la causa independentista, Lionel Messi se convirtió simbólicamente en el hombre capaz de frustrar una eventual consagración inglesa.
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