Escocia se suma al apoyo por la Selección Argentina: el pedido de un diario independentista

Ese posicionamiento siempre estuvo alineado con el Partido Nacional Escocés (SNP), principal impulsor del movimiento soberanista. La fuerza política, creada en 1934, logró consolidarse como la principal representación del nacionalismo escocés y alcanzó el gobierno regional en 2007 bajo la conducción de Alex Salmond.

El referéndum que dividió a Escocia: cómo terminó

El punto más alto del proceso independentista llegó cuando el entonces primer ministro británico, David Cameron, acordó con el gobierno escocés la realización del histórico referéndum del 18 de septiembre de 2014. La consulta coincidió deliberadamente con el 700° aniversario de la batalla de Bannockburn, una victoria militar escocesa sobre Inglaterra que permanece como uno de los grandes símbolos de la identidad nacional.

Aquella votación terminó con un triunfo del rechazo a la independencia. El 55% de los ciudadanos optó por continuar formando parte del Reino Unido, mientras que el 45% respaldó la creación de un Estado escocés independiente. Sin embargo, el resultado no debilitó al movimiento soberanista, que mantuvo una fuerte presencia política durante los años posteriores.

Esa vigencia volvió a reflejarse en las últimas elecciones parlamentarias realizadas este año. El SNP consiguió imponerse nuevamente y logró su quinta victoria consecutiva en el Parlamento escocés, donde obtuvo 58 escaños, quedando muy cerca de la mayoría absoluta. Detrás finalizaron el Partido Laborista y el Partido Reformista con 17 bancas cada uno, mientras que los Verdes alcanzaron un récord de 15 representantes. Los conservadores atravesaron su peor elección reciente al quedarse con apenas 12 escaños y perder su lugar como principal oposición, en tanto que los Liberal Demócratas obtuvieron 10.

En ese contexto político e histórico, la semifinal del Mundial volvió a ofrecer un escenario ideal para que el tradicional enfrentamiento entre escoceses e ingleses reapareciera, esta vez a través del fútbol. Para muchos simpatizantes de la causa independentista, Lionel Messi se convirtió simbólicamente en el hombre capaz de frustrar una eventual consagración inglesa.