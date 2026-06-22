Las reacciones de Marcelo Gallardo y Carlos Tevez al penal errado de Lionel Messi ante Austria
El Muñeco y Carlitos siguieron el partido desde la tribuna y quedaron congelados tras el penal que Lionel Messi falló ante Austria.
La Selección Argentina tuvo una gran oportunidad para ponerse en ventaja en el comienzo del partido ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, pero Lionel Messi no pudo aprovecharla. El capitán se hizo cargo del penal sancionado vía VAR por una infracción sobre Lautaro Martínez, intentó cruzar su remate y lo desvió.
La acción no solo impactó por tratarse de una chance clarísima para el campeón del mundo, sino también por el contexto: Messi tenía la posibilidad de marcar su cuarto gol en el torneo y seguir estirando su cuenta personal en la Copa del Mundo.
La reacción de Gallardo y Tevez al penal errado de Messi en Argentina vs. Austria por el Mundial 2026
Uno de los detalles que rápidamente se volvió viral fue la reacción de Marcelo Gallardo y Carlos Tevez, presentes en la tribuna para seguir el encuentro. El Muñeco y Carlitos, que actualmente cumple un nuevo rol como periodista en ESPN, vivieron la secuencia junto a Sebastián Vignolo y quedaron prácticamente petrificados cuando la pelota se fue afuera.
Sin grandes gestos ni explosiones, tanto Gallardo como Tevez reflejaron la incredulidad general por el penal fallado por Messi en el arranque del partido. La imagen de ambos, con gesto serio y sin poder creer lo que acababan de ver, se transformó enseguida en otra de las escenas destacadas de la noche en el Dallas Stadium.
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