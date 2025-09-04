Lautaro Martínez marcó el 2-0 de Argentina ante Venezuela

Más allá de la definición de Lautaro, la jugada dejó en evidencia la importancia de Lionel Messi y Nico González en la construcción del gol. El capitán inició la acción con un pase preciso y el volante ofensivo ejecutó un centro perfecto para que el atacante definiera de cabeza. Una muestra más de la variedad de recursos ofensivos que tiene la Selección Argentina en estas Eliminatorias y en los últimos años con un alto nivel colectivo que ilusiona cada vez más a los hinchas de cara a la próxima Copa del Mundo.