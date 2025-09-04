Lautaro Martínez marcó el 2-0 de Argentina ante Venezuela
El “Toro” amplió la ventaja de la Selección con un cabezazo a los 31 minutos. Lionel Messi y Nico González fueron claves en la jugada.
La Selección Argentina amplió la diferencia con un gol de Lautaro Martínez a los 31 minutos del segundo tiempo. Lionel Messi asistió a Nicolás González, quien envió un centro perfecto para el cabezazo del delantero del Inter de Italia. Con el 2-0, la Albiceleste aseguró mayor tranquilidad en el partido de Eliminatorias Sudamericanas.
El tanto llegó luego de una gran jugada colectiva. El capitán habilitó a Nico González —que había ingresado en lugar de Mastantuono— y el jugador de la Juventus desbordó por la banda para enviar un centro preciso al área. Ahí apareció el Toro, quien reemplazó a Julián Álvarez, para conectar de cabeza y marcar el 2-0 a favor de la Albiceleste que ya merecía tener mayor tranquilidad en un resultado que estaba totalmente controlado.
Lautaro Martínez, siempre presente en la Selección Argentina
El delantero del Inter volvió a demostrar su peso ofensivo en la Selección. Con su ingreso en el complemento, le dio frescura al ataque y coronó su participación con un gol clave para asegurar la victoria. El “Toro” se consolida como una de las principales cartas de gol del equipo de Lionel Scaloni, aportando jerarquía y efectividad cada vez que le toca ingresar.
Más allá de la definición de Lautaro, la jugada dejó en evidencia la importancia de Lionel Messi y Nico González en la construcción del gol. El capitán inició la acción con un pase preciso y el volante ofensivo ejecutó un centro perfecto para que el atacante definiera de cabeza. Una muestra más de la variedad de recursos ofensivos que tiene la Selección Argentina en estas Eliminatorias y en los últimos años con un alto nivel colectivo que ilusiona cada vez más a los hinchas de cara a la próxima Copa del Mundo.
