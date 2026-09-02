Lautaro Martínez y Franco Colapinto, juntos en Italia: la foto que sorprendió a todos
El delantero del Inter y el piloto de Alpine compartieron un encuentro antes de una nueva fecha de la Fórmula 1 y dejaron una postal que rápidamente se volvió viral.
Franco Colapinto y Lautaro Martínez protagonizaron un encuentro bien argentino en Italia: el piloto de Alpine aprovechó su estadía en el país europeo para visitar las instalaciones del Inter de Milán, donde tuvo la posibilidad de encontrarse con el delantero de la Selección Argentina y capitán del conjunto italiano.
La reunión entre dos de los principales representantes del deporte argentino en el exterior quedó registrada en una fotografía que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Colapinto posó junto a Lautaro y la imagen fue compartida por el equipo francés, que aprovechó la ocasión para destacar la particular combinación entre el automovilismo y el fútbol.
La escudería acompañó la publicación con un mensaje que hacía referencia a los apodos de ambos protagonistas: “Franquito El Toro ”. La frase rápidamente llamó la atención de los fanáticos argentinos, que celebraron la postal protagonizada por el piloto bonaerense y el delantero bahiense. El encuentro se produjo en un momento especial para Colapinto, ya que el argentino se prepara para afrontar una nueva competencia. El próximo desafío será nada menos que el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.
Franco Colapinto visitó al Inter antes del Gran Premio de Italia
La visita del piloto a la casa del Neroazzurro tuvo lugar durante la previa de la actividad oficial de la F1 en Monza. La escudería francesa mostró parte del encuentro a través de sus redes sociales y dejó en claro que la agenda de Colapinto también tuvo espacio para compartir un momento con una de las grandes figuras argentinas que actualmente compiten en Europa.
“Comenzando nuestro fin de semana del GP de Italia con una visita al Inter”, publicó junto a las imágenes. La presencia de Colapinto en las instalaciones del club italiano generó una conexión particular entre dos deportes que cuentan con una enorme cantidad de seguidores en Argentina.
Mientras el piloto representa al país dentro de la máxima categoría del automovilismo, Lautaro es una de las principales figuras del fútbol argentino en Europa y uno de los referentes del seleccionado nacional.
¿Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Italia?
Viernes 4 de septiembre
- Práctica libre 1: 7.30
- Práctica libre 2: 11.00
Sábado 5 de septiembre
- Práctica libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 6 de septiembre
- Carrera a 53 vueltas: 10.00
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