Lautaro Martínez y Franco Colapinto, juntos en Italia: la foto que sorprendió a todos

La escudería acompañó la publicación con un mensaje que hacía referencia a los apodos de ambos protagonistas: “Franquito El Toro ”. La frase rápidamente llamó la atención de los fanáticos argentinos, que celebraron la postal protagonizada por el piloto bonaerense y el delantero bahiense. El encuentro se produjo en un momento especial para Colapinto, ya que el argentino se prepara para afrontar una nueva competencia. El próximo desafío será nada menos que el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.