Tensión en Independiente: los hinchas marchan a la sede contra la comisión directica
Opositores e hinchas del Rojo convocaron a una manifestación este viernes por las salidas de Gabriel Ávalos y Kevin Lomónaco. En medio de la crisis, el extenista se perfila para las elecciones.
El clima político e institucional en Independiente volvió a llegar a su punto de máxima ebullición. La repentina transferencia de figuras titulares como Gabriel Ávalos y Kevin Lomónaco sobre el cierre del mercado de pases colmó la paciencia de los hinchas y de los espacios opositores, quienes explotaron por los escasos ingresos líquidos que le quedarán a las arcas del club.
Ante este escenario, la agrupación Puro Sentimiento Rojo, encabezada por Fernando Montenegro, llamó a una marcha masiva para este viernes a las 18 horas en la sede de la Avenida Mitre. El reclamo central de la movilización apunta a frenar lo que denuncian como un desmantelamiento progresivo del plantel.
Bajo el lema "Basta de comprometer el futuro de nuestro club", los convocantes establecieron tres ejes intransigentes: el cese del vaciamiento deportivo, la exigencia de una transición ordenada y la prohibición absoluta de que la dirigencia actual comprometa el presupuesto financiero de la próxima gestión. Montenegro remarcó que "pedir explicaciones y exigir transparencia también es democracia", e instó a los socios a no mirar hacia otro lado en este momento crítico.
Protesta en la sede de Mitre, salidas del plantel y el plan de Gastón Gaudio en Independiente
Mientras la bronca social crece en las calles de Avellaneda, el escenario electoral de fin de año empezó a mover piezas clave. Presente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini durante el encuentro frente a Gimnasia de Mendoza, Gastón Gaudio volvió a referirse a la posibilidad concreta de postularse a la presidencia del Rojo.
"Si las cosas que me gustaría hacer en el club realmente se dan para cambiar esto después de 20 años, hay muchas chances de que sí", afirmó el excampeón de Roland Garros. Sin embargo, el Gato aclaró que su lanzamiento definitivo depende de resolver dos factores determinantes: abrochar a un director deportivo de primer nivel internacional y garantizar un esquema de sponsoreo masivo que permita armar un equipo verdaderamente competitivo.
Además, Gaudio confirmó reuniones con distintas agrupaciones y dejó en claro su postura de encabezar un frente renovador. "Me gustaría estar con gente que no haya estado antes en el club, porque ya vemos lo que viene pasando hace dos décadas", sentenció, dejando abierta la puerta para todos aquellos que deseen sumarse a un cambio de rumbo.
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