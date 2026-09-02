Tensión en Independiente: los hinchas marchan a la sede contra la comisión directica

Bajo el lema "Basta de comprometer el futuro de nuestro club", los convocantes establecieron tres ejes intransigentes: el cese del vaciamiento deportivo, la exigencia de una transición ordenada y la prohibición absoluta de que la dirigencia actual comprometa el presupuesto financiero de la próxima gestión. Montenegro remarcó que "pedir explicaciones y exigir transparencia también es democracia", e instó a los socios a no mirar hacia otro lado en este momento crítico.