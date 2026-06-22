Leandro Lozano, a una revisión médica de ser la primera cara nueva del ciclo Arruabarrena en Boca
La dirigencia avanzó rápidamente por el futbolista de Argentinos Juniors, apuntado para reforzar una posición que sufrió modificaciones importantes en el plantel.
Boca comenzó oficialmente una nueva etapa con el regreso de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes y, a pocos días del inicio de la pretemporada, ya dio una muestra clara de cómo pretende encarar el mercado de pases. Mientras el entrenador trabaja en la reorganización del plantel y analiza las distintas situaciones individuales, la institución avanzó por su primera incorporación y anunció que el acuerdo está prácticamente cerrado.
El elegido es Leandro Lozano, lateral derecho uruguayo de 27 años que viene de destacarse en Argentinos Juniors. A través de sus canales oficiales, el club informó que el futbolista deberá someterse a los exámenes médicos correspondientes antes de formalizar su llegada. “El jugador Leandro Lozano se realizará mañana por la mañana los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será refuerzo de Boca”, comunicó la entidad, confirmando así una negociación que se aceleró durante los últimos días.
La llegada del defensor responde a una necesidad puntual detectada por el nuevo cuerpo técnico. Tras las decisiones adoptadas por Arruabarrena respecto de algunos integrantes del plantel, el xeneize quedó con la obligación de reforzar el sector derecho de la defensa. Tanto Juan Barinaga como Marcelo Weigandt quedaron fuera de consideración, por lo que la incorporación de un jugador con experiencia y continuidad pasó a ser una prioridad para los dirigentes y el entrenador.
Según trascendió, desembolsaría alrededor de 3,5 millones de dólares para quedarse con la totalidad de la ficha del futbolista. Además, el acuerdo contemplaría un contrato por tres temporadas y media, apostando a que Lozano pueda convertirse en una pieza estable dentro de la estructura del equipo durante los próximos años. La operación refleja también la intención del club de invertir en jugadores que lleguen en plena madurez futbolística.
Las estadísticas de Leandro Lozano, el primer refuerzo de Boca
El recorrido profesional del uruguayo muestra una carrera en constante crecimiento. Debutó en Nacional de Montevideo en 2018 y fue allí donde construyó gran parte de su trayectoria, superando el centenar de encuentros con la camiseta del conjunto tricolor. Posteriormente tuvo un paso por Boston River antes de desembarcar en Argentinos Juniors, donde logró consolidarse como uno de los futbolistas más importantes del equipo.
Durante su etapa en el club de La Paternal disputó 57 encuentros, convirtió dos goles y aportó diez asistencias, números que reflejan su incidencia en ataque además de sus responsabilidades defensivas. Su rendimiento llamó la atención del club de la Ribera, que decidió avanzar para asegurarse a un futbolista con experiencia internacional y capacidad para adaptarse rápidamente a la exigencia de uno de los clubes más importantes del continente.
Con esta incorporación encaminada, el mercado de pases recién comienza para un azul y oro que promete seguir tomando decisiones fuertes de cara al segundo semestre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario