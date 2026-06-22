Leandro Lozano, a una revisión médica de ser la primera cara nueva del ciclo Arruabarrena en Boca

Las estadísticas de Leandro Lozano, el primer refuerzo de Boca

El recorrido profesional del uruguayo muestra una carrera en constante crecimiento. Debutó en Nacional de Montevideo en 2018 y fue allí donde construyó gran parte de su trayectoria, superando el centenar de encuentros con la camiseta del conjunto tricolor. Posteriormente tuvo un paso por Boston River antes de desembarcar en Argentinos Juniors, donde logró consolidarse como uno de los futbolistas más importantes del equipo.

vasco arruabarrena

Durante su etapa en el club de La Paternal disputó 57 encuentros, convirtió dos goles y aportó diez asistencias, números que reflejan su incidencia en ataque además de sus responsabilidades defensivas. Su rendimiento llamó la atención del club de la Ribera, que decidió avanzar para asegurarse a un futbolista con experiencia internacional y capacidad para adaptarse rápidamente a la exigencia de uno de los clubes más importantes del continente.

Con esta incorporación encaminada, el mercado de pases recién comienza para un azul y oro que promete seguir tomando decisiones fuertes de cara al segundo semestre.