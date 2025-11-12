Leandro Paredes ilusionó a Boca con Paulo Dybala: "Lo esperamos con la ilusión intacta"

dybala

Por último, el capitán trazó un paralelismo entre el entrenador de Boca y el de la Selección argentina. “Claudio transmite lo mismo que Lionel (Scaloni): confianza, tranquilidad y libertad para jugar. Eso hace que todos disfrutemos más dentro de la cancha”, sostuvo.

El deseo de Paredes de ver a Dybala en la Bombonera no solo refleja una ilusión personal, sino también la expectativa de los hinchas xeneizes, que sueñan con un refuerzo de jerarquía internacional para pelear la Libertadores 2026.