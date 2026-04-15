Leandro Paredes le respondió con altura al jugador de Barcelona que ninguneó a Boca: "Me enseñaron a..."
Tras la goleada en la Copa Libertadores, el referente xeneize no dejó pasar los dichos de Sergio Núñez, quien había comparado al club con el Milan de Italia.
La previa del duelo entre Boca y Barcelona de Ecuador se había calentado por unas polémicas declaraciones de Sergio Núñez. El delantero uruguayo del equipo de Guayaquil había intentado restarle peso a la mística de la Bombonera con una frase que hizo ruido: "Es Boca, tampoco es el Milan". Sin embargo, tras el contundente 3-0 del equipo de Claudio Úbeda, llegó la respuesta de Leandro Paredes.
Consultado por los periodistas sobre los dichos de Núñez, el mediocampista de la Selección Argentina evitó la confrontación directa pero fue tajante: “De chico me han enseñado a no hablar antes de los partidos, a tener respeto por el rival y por los demás jugadores”, lanzó Paredes con elegancia.
Lejos de quedarse ahí, el volante central del Xeneize cerró el tema con una frase para marcar la cancha: “Creo que eso lo tomarán de ejemplo para que no vuelva a pasar”. Sus palabras no tardaron en viralizarse, contrastando la goleada en el campo de juego con la prudencia fuera de él.
Núñez, de 25 años, había soltado la comparación con el gigante italiano tras un triunfo de su equipo en la liga ecuatoriana. A pesar de su confianza, el delantero fue suplente en la Bombonera e ingresó recién a los 61 minutos (reemplazando casualmente a un ex Boca, Darío Benedetto), cuando el partido ya estaba cuesta arriba para los dirigidos por César Farías.
Boca llega entonado al Superclásico ante River
Más allá del cruce mediático, el presente del equipo de Úbeda es inmejorable. Tiene puntaje ideal ya que suma 6 puntos sobre 6 en el Grupo D de la Copa Libertadores y acumula 12 partidos sin conocer la derrota entre torneo local y copa. Este domingo visitará el Monumental para enfrentar a River en una nueva edición del Superclásico, con el ánimo por las nubes y con la ilusión de seguir mejorando de manera colectiva de cara a la segunda mitad del año.
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