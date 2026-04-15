Leandro Paredes le respondió con altura al jugador de Barcelona que ninguneó a Boca: "Me enseñaron a..."

Embed "Es Boca, tampoco es el Milan..."







El jugador uruguayo Sergio Núñez, de Barcelona de Guayaquil, en la previa del partido con Boca... pic.twitter.com/z80VBsQiap — Diego Monroig (@MonroigDiego) April 13, 2026

Boca llega entonado al Superclásico ante River

Más allá del cruce mediático, el presente del equipo de Úbeda es inmejorable. Tiene puntaje ideal ya que suma 6 puntos sobre 6 en el Grupo D de la Copa Libertadores y acumula 12 partidos sin conocer la derrota entre torneo local y copa. Este domingo visitará el Monumental para enfrentar a River en una nueva edición del Superclásico, con el ánimo por las nubes y con la ilusión de seguir mejorando de manera colectiva de cara a la segunda mitad del año.