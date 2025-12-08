Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, destrozó a Flavio Azzaro: "Con la cara que tenés vos..."
La esposa del capitán de Boca respondió con dureza a un comentario del periodista e hincha de Racing, quien se había burlando del futbolista por ser tapa de Gente.
La eliminación de Boca a manos de Racing en semifinales del Torneo Clausura 2025 sigue generando repercusiones fuera del campo de juego, y ahora el centro de la polémica se trasladó a las redes sociales, donde Camila Galante, pareja del mediocampista Leandro Paredes, protagonizó un fuerte cruce con el periodista deportivo y confeso hincha de la "Academia", Flavio Azzaro.
El conflicto comenzó cuando Azzaro, en su programa posterior a la victoria del conjunto de Gustavo Costas, se burló en reiteradas ocasiones del capitán "xeneize", ironizando sobre una reciente tapa de revista que protagonizó el jugador.
"Ahí está la pareja del año, decían que era espectacular que el 5 de Boca sea tapa de Revista Gente... primero salí campeón de algo en Boca, Paredes. Cuando yo era chico querían ser tapa de El Gráfico, no de Gente. Primero da la vuelta, Paredes", remarcó el siempre polémico periodista.
La respuesta de Camila Galante no tardó en llegar y fue contundente, atacando directamente al aspecto físico y a la fama del comunicador. "Y Si la verdad que con la cara que tiene es para tapa de revista! Entiendo que con la cara que tenés vos no lo puedas entender! Pero estas tapas son las que mejor le quedan. Cosa que vos no llegaste ni vas a llegar nunca ridículo", sentenció.
Además de descalificarlo, Galante acusó al periodista de buscar relevancia a costa de su pareja, sugiriendo que le faltaban visualizaciones en su contenido. Acompañó su descargo con imágenes de Paredes y sus títulos en la Selección Argentina.
"¿Qué pasa? no tenés visualizaciones en tu programa que andás buscando fama a costas de otro. Así es tu cerebro, ejercítalo para ser mejor persona y no meterte con gente que ni te registra", afirmó la modelo.
El tenso intercambio se viralizó rápidamente en las redes, sumando un nuevo capítulo a la encendida rivalidad entre Boca y Racing.
