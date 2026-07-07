Leandro Paredes y Rodrigo De Paul repitieron la cábala de los caramelos antes del duelo con Egipto
Los mediocampistas de la Selección Argentina volvieron a cumplir con el tradicional ritual en la previa de los octavos de final del Mundial 2026.
En la antesala del partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul volvieron a protagonizar uno de los momentos más esperados por los fanáticos: la tradicional cábala de los caramelos.
Minutos antes del inicio del encuentro, ambos futbolistas ingresaron al campo de juego para repetir el ritual que ya se convirtió en una marca registrada del ciclo encabezado por Lionel Scaloni. Como sucede desde hace varios años, los mediocampistas arrojaron caramelos al césped, manteniendo una costumbre que los acompaña en cada compromiso importante de la Albiceleste.
La cábala, que nació durante el ciclo de Lionel Scaloni y se convirtió en una de las imágenes más repetidas de la "Scaloneta", volvió a hacerse presente antes de un nuevo desafío mundialista, alimentando la ilusión de los hinchas de cara a un partido clave por un lugar en los cuartos de final.
Un ritual que ya es parte de la Scaloneta
Con el paso del tiempo, este gesto dejó de ser una simple costumbre entre los jugadores para transformarse en un símbolo del exitoso proceso de la Selección argentina. Cada vez que Paredes y De Paul realizan el ritual, las cámaras lo captan y las imágenes rápidamente comienzan a circular en las redes sociales.
En esta oportunidad no fue la excepción. Apenas se difundieron las postales desde el estadio, miles de usuarios reaccionaron con comentarios y mensajes de apoyo, celebrando que la cábala volviera a decir presente en una nueva cita mundialista.
Mientras la expectativa crecía por el inicio del encuentro frente a Egipto, el tradicional ritual volvió a reforzar el vínculo entre los futbolistas y los hinchas, que ya lo consideran una parte inseparable de la identidad de la "Scaloneta" en cada presentación de la Selección argentina.
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