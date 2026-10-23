Léo Pereira y la eliminación de Flamengo ante Estudiantes: "Presión tiene un padre que..."
El defensor del Mengao, consultado por la presión que implica representar al club brasileño, dejó una fuerte reflexión después de quedar afuera de la Copa Libertadores.
La eliminación de Flamengo frente a Estudiantes de La Plata en las semifinales de la Copa Libertadores 2026 dejó un clima de frustración en el conjunto brasileño. Después de quedar afuera por penales en el Maracaná, tras dos empates sin goles, las críticas se multiplicaron y uno de los referentes del plantel decidió responder públicamente.
Léo Pereira, defensor y una de las figuras del Mengao, fue consultado por ESPN Brasil acerca de la presión que sintió el equipo durante la serie contra el Pincha. Su respuesta fue contundente y rápidamente se convirtió en una de las declaraciones más comentadas después del encuentro.
“Presión tiene el del padre que se despierta a las 6 de la mañana para conseguir alimento para sus hijos”, expresó el zaguero, al poner en perspectiva las exigencias que afrontan los futbolistas profesionales. En la misma intervención, también destacó el orgullo que representa jugar para el conjunto de Río de Janeiro. “Representar al club más grande de América es muy gratificante”, agregó.
La respuesta de Léo Pereira tras la eliminación de Flamengo
Las declaraciones del defensor se produjeron después de una serie en la que Flamengo no pudo convertir goles en ninguno de los dos partidos frente a Estudiantes. El equipo brasileño llegó a la revancha con la ilusión de alcanzar una nueva final continental, pero terminó eliminado en su propio estadio.
El conjunto platense resistió con diez futbolistas durante buena parte del segundo tiempo, después de la expulsión de Baltasar Rodríguez, y llevó la definición a los penales. Allí apareció Fernando Muslera, quien atajó tres remates y fue determinante para que el equipo de Alexander Medina ganara 3-2.
La caída significó un golpe para Flamengo, que defendía el título conseguido en la edición anterior. Además del resultado, el funcionamiento ofensivo del equipo quedó bajo cuestionamiento por la falta de profundidad y la dificultad para transformar la posesión en oportunidades concretas.
El futbolista del club carioca, sin embargo, eligió destacar el significado de vestir la camiseta del club y relativizar la presión deportiva frente a los problemas que enfrentan millones de personas en su vida cotidiana.
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