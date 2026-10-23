Léo Pereira y la eliminación de Flamengo ante Estudiantes: "Presión tiene un padre que..."

El conjunto platense resistió con diez futbolistas durante buena parte del segundo tiempo, después de la expulsión de Baltasar Rodríguez, y llevó la definición a los penales. Allí apareció Fernando Muslera, quien atajó tres remates y fue determinante para que el equipo de Alexander Medina ganara 3-2.

La caída significó un golpe para Flamengo, que defendía el título conseguido en la edición anterior. Además del resultado, el funcionamiento ofensivo del equipo quedó bajo cuestionamiento por la falta de profundidad y la dificultad para transformar la posesión en oportunidades concretas.

El futbolista del club carioca, sin embargo, eligió destacar el significado de vestir la camiseta del club y relativizar la presión deportiva frente a los problemas que enfrentan millones de personas en su vida cotidiana.