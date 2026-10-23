Por qué se repitió el insólito penal de Edwuin Cetré en la definición entre Estudiantes y Flamengo

Esta actualización reglamentaria establece que, si un ejecutante comete un doble contacto accidental por resbalón pero la pelota termina ingresando al arco, el tanto se invalida pero se debe repetir la ejecución, en lugar de otorgar un tiro libre indirecto al rival como sucedía anteriormente.

El origen de esta modificación reglamentaria por parte de la FIFA se remonta a mediados de 2025, tras la controversia generada por un sutil e imperceptible doble toque de Julián Álvarez ante el Real Madrid en la Champions League. Ante la dificultad técnica para sancionar esos resbalones fortuitos, el organismo rector decidió morigerar el castigo ofreciendo una segunda oportunidad.

Un segundo intento "a las nubes" que quedó en anécdota

Pese a tener la posibilidad de patear nuevamente, la fortuna le volvió a jugar una mala pasada a Cetré: en el segundo intento, envió su remate por encima del travesaño, llenando de zozobra la definición.

Afortunadamente para el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, la historia tuvo un final feliz: Muslera volvió a vestirse de gigante atajando dos disparos más (a Paquetá y Bruno Henrique), sellando el 3-2 definitivo desde los doce pasos y transformando la accidentada ejecución del colombiano en una curiosa anécdota de color.