Por qué se repitió el insólito penal de Edwuin Cetré en la definición entre Estudiantes y Flamengo
El colombiano protagonizó un blooper en la infartante definición, que tiene como antecendente nada menos que a Julián Álvarez.
La épica clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores 2026 ante Flamengo tuvo de todo en el Estadio Maracaná, con el penal Edwuin Cetré como uno de los momentos más comentados en las redes sociales luego de consumada la hazaña.
La noche copera tuvo un expulsado en el "Pincha", una soberbia actuación de Fernando Muslera atajando tres disparos y una insólita secuencia reglamentaria en la tanda de penales que mantuvo en vilo a los hinchas platenses.
El protagonista del insólito momento fue el colombiano Cetré. Tras la tapada inicial de Muslera a Jorginho, el atacante del "Pincha" tenía en sus pies la oportunidad de poner en ventaja al equipo argentino. Sin embargo, al momento de ejecutar, se resbaló con su pie de apoyo y tocó el balón con ambas piernas.
Pese a que el tiro salió mordido, la pelota ingresó perezosamente pegada al palo izquierdo de Agustín Rossi, quien ya se había jugado hacia el otro costado. Fue allí donde entró en juego la aplicación de la normativa internacional.
La regla de la IFAB y el antecedente de Julián Álvarez: por qué se repitió el penal de Edwuin Cetré
El árbitro del encuentro anuló el gol y ordenó la repetición del penal amparándose en la modificación del Artículo 14 de la International Football Association Board (IFAB).
Esta actualización reglamentaria establece que, si un ejecutante comete un doble contacto accidental por resbalón pero la pelota termina ingresando al arco, el tanto se invalida pero se debe repetir la ejecución, en lugar de otorgar un tiro libre indirecto al rival como sucedía anteriormente.
El origen de esta modificación reglamentaria por parte de la FIFA se remonta a mediados de 2025, tras la controversia generada por un sutil e imperceptible doble toque de Julián Álvarez ante el Real Madrid en la Champions League. Ante la dificultad técnica para sancionar esos resbalones fortuitos, el organismo rector decidió morigerar el castigo ofreciendo una segunda oportunidad.
Un segundo intento "a las nubes" que quedó en anécdota
Pese a tener la posibilidad de patear nuevamente, la fortuna le volvió a jugar una mala pasada a Cetré: en el segundo intento, envió su remate por encima del travesaño, llenando de zozobra la definición.
Afortunadamente para el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, la historia tuvo un final feliz: Muslera volvió a vestirse de gigante atajando dos disparos más (a Paquetá y Bruno Henrique), sellando el 3-2 definitivo desde los doce pasos y transformando la accidentada ejecución del colombiano en una curiosa anécdota de color.
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