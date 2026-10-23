La prensa de Brasil destrozó a Flamengo tras la eliminación ante Estudiantes: "Qué papelón"
Los principales medios brasileños cuestionaron la falta de eficacia del Mengao, su escasa creatividad y la incapacidad para aprovechar la superioridad numérica.
La clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores 2026 generó una fuerte repercusión en Brasil. Después de dos empates sin goles y una definición desde los doce pasos que terminó 3-2 a favor del conjunto argentino en el Maracaná, la prensa brasileña apuntó contra Flamengo y utilizó duras expresiones para describir su eliminación.
Mientras el equipo de Alexander "Cacique" Medina celebró una clasificación histórica, los medios del país vecino cuestionaron el rendimiento del vigente campeón y coincidieron en señalar sus problemas ofensivos. La actuación de Fernando Muslera, quien atajó tres penales, también ocupó un lugar central en las crónicas.
Las duras críticas de la prensa brasileña a Flamengo
Globoesporte resumió la frustración del Mengao con el título “Fin del sueño de la quinta”. En la bajada, el portal fue contundente: “Flamengo fracasa en el Maracaná y cae en manos de Muslera en los penales”.
Lance!, por su parte, puso el foco en la falta de gol del conjunto brasileño durante toda la serie. Su encabezado fue “180 minutos + penales: Flamengo se pelea con el gol y cae ante Estudiantes”. Además, calificó la semifinal como “una semifinal decepcionante” y sentenció: “Final del camino para Flamengo en la Libertadores”.
UOL también destacó la actuación del arquero uruguayo con el título “Muslera brilla, Estudiantes vence a Flamengo por penales y enfrentará a Palmeiras en la final”. El medio remarcó la capacidad del Pincha para replegarse después de la expulsión de Baltasar Rodríguez y cuestionó que la posesión del equipo dirigido por Léo Jardim no se tradujera en ocasiones claras.
“Eliminación vergonzosa” y “castigo justo”: las frases más duras
Las críticas más contundentes aparecieron en las columnas de opinión. En UOL, un análisis titulado “Prohibir jugar al fútbol no protege el sueño de la quinta Libertadores de Flamengo” incluyó una frase lapidaria: “Qué papelón, Flamengo”.
El artículo también reconoció el desempeño de Estudiantes durante distintos pasajes de la serie: “Sí, Estudiantes jugaba mejor”. A su vez, cuestionó la incapacidad del Mengao para aprovechar la ventaja numérica tras la expulsión de Baltasar Rodríguez: “Flamengo simplemente no sabía cómo aprovechar el jugador de más”. Otro encabezado del mismo portal elevó el tono de la crítica: “Una eliminación vergonzosa de Flamengo. ¡Y Palmeiras lo agradece!”.
Ge, la sección deportiva de Globo, también fue categórica al analizar el desenlace de la semifinal. “Flamengo recibe un castigo justo por su bajísima creatividad en la serie”, sostuvo el medio, que además consideró que el equipo brasileño no estuvo a la altura de su potencial: “Hizo muy poco para merecer la esperada clasificación a la final”.
CNN Brasil coincidió con los cuestionamientos, aunque también resaltó el mérito del conjunto argentino. Bajo el título “Muslera brilla en los penales y Estudiantes elimina a Flamengo de la Libertadores”, resumió el desempeño del local con una sentencia: “Para quien quería llegar a la final, Flamengo hizo poco”. También criticó el abuso de los centros y elogió al “valiente equipo argentino”.
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