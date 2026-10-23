La prensa de Brasil destrozó a Flamengo tras la eliminación ante Estudiantes: "Qué papelón"

“Eliminación vergonzosa” y “castigo justo”: las frases más duras

Las críticas más contundentes aparecieron en las columnas de opinión. En UOL, un análisis titulado “Prohibir jugar al fútbol no protege el sueño de la quinta Libertadores de Flamengo” incluyó una frase lapidaria: “Qué papelón, Flamengo”.

El artículo también reconoció el desempeño de Estudiantes durante distintos pasajes de la serie: “Sí, Estudiantes jugaba mejor”. A su vez, cuestionó la incapacidad del Mengao para aprovechar la ventaja numérica tras la expulsión de Baltasar Rodríguez: “Flamengo simplemente no sabía cómo aprovechar el jugador de más”. Otro encabezado del mismo portal elevó el tono de la crítica: “Una eliminación vergonzosa de Flamengo. ¡Y Palmeiras lo agradece!”.

Ge, la sección deportiva de Globo, también fue categórica al analizar el desenlace de la semifinal. “Flamengo recibe un castigo justo por su bajísima creatividad en la serie”, sostuvo el medio, que además consideró que el equipo brasileño no estuvo a la altura de su potencial: “Hizo muy poco para merecer la esperada clasificación a la final”.

CNN Brasil coincidió con los cuestionamientos, aunque también resaltó el mérito del conjunto argentino. Bajo el título “Muslera brilla en los penales y Estudiantes elimina a Flamengo de la Libertadores”, resumió el desempeño del local con una sentencia: “Para quien quería llegar a la final, Flamengo hizo poco”. También criticó el abuso de los centros y elogió al “valiente equipo argentino”.