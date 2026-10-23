Lucas Paquetá rompió en llanto tras errar su penal ante Estudiantes: "No podía fallar"
El mediocampista de Flamengo no pudo superar a Fernando Muslera en la definición que sentenció la eliminación del Mengao en la Copa Libertadores.
Lucas Paquetá no pudo contener las lágrimas después de la eliminación de Flamengo frente a Estudiantes de La Plata en las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El volante brasileño, por cuya vuelta el club carioca desembolsó 50 millones de dólares, quedó marcado por su penal atajado por Fernando Muslera en la definición que terminó con la clasificación del equipo argentino.
La serie había concluido sin goles en los dos encuentros y todo se resolvió desde los doce pasos en el estadio Maracaná. Allí, el arquero uruguayo fue determinante al detener tres remates y frustrar las aspiraciones del vigente campeón.
Paquetá intentó engañar a Muslera con su habitual pausa antes de ejecutar, pero el guardameta adivinó la dirección del disparo y contuvo un remate bajo, débil y dirigido hacia el sector derecho. La acción se convirtió rápidamente en uno de los momentos decisivos de la eliminación.
La angustia de Paquetá tras la eliminación de Flamengo
Una vez consumada la derrota, las críticas de los hinchas apuntaron contra distintos integrantes del equipo, entre ellos el entrenador Léo Jardim y el propio mediocampista. El impacto fue mayor por la inversión que realizó Flamengo para recuperar al futbolista desde el West Ham. La operación, cerrada en 50 millones de dólares, se convirtió en la compra más cara de la historia del fútbol brasileño y sudamericano.
Paquetá había regresado con la expectativa de convertirse en una de las figuras del equipo y ayudarlo a conquistar nuevamente el continente. Sin embargo, el penal fallado terminó siendo una de las imágenes más dolorosas de la noche. “Tristeza total. Hice mi máximo esfuerzo, pero fallé cuando no podía fallar”, expresó con la voz quebrada y los ojos vidriosos ante los periodistas en la zona mixta del Maracaná.
El volante tampoco pudo evitar las lágrimas cuando volvió a recordar la ejecución. Pese a los cuestionamientos que recibió en las tribunas y en las redes sociales, decidió enfrentar a la prensa y explicar cómo atravesaba el momento. “Duele mucho. Me preparé mucho para este momento y, lamentablemente, no pude ayudar. Vamos a intentar asimilarlo, ni siquiera sé qué decir. Le pido disculpas a la nación”, manifestó.
La polémica de Paquetá antes de la revancha con Estudiantes
El mediocampista también había quedado envuelto en una controversia durante los días previos al encuentro decisivo. En el partido de ida, protagonizó una acción con Ezequiel Piovi al intentar proteger la pelota y le dio un codazo. Aunque la jugada generó reclamos, el árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez solamente le mostró una tarjeta amarilla y el VAR no derivó en una sanción mayor.
Por ese motivo, Paquetá estuvo disponible para disputar la revancha en Río de Janeiro. Días antes, el brasileño había defendido su accionar al referirse al episodio: “En ningún momento levanté el brazo. El jugador de ellos es más bajo que yo, entonces su rostro golpeó contra mí, pero sin ninguna mala intención. Fue una jugada normal. Creo que no era ni para amarilla”, sostuvo.
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