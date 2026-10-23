Lucas Paquetá rompió en llanto tras errar su penal ante Estudiantes: "No podía fallar"

El volante tampoco pudo evitar las lágrimas cuando volvió a recordar la ejecución. Pese a los cuestionamientos que recibió en las tribunas y en las redes sociales, decidió enfrentar a la prensa y explicar cómo atravesaba el momento. “Duele mucho. Me preparé mucho para este momento y, lamentablemente, no pude ayudar. Vamos a intentar asimilarlo, ni siquiera sé qué decir. Le pido disculpas a la nación”, manifestó.

¡OTRA VEZ MUSLERA!Flamengo: Estudiantes: Flamengo vs. Estudiantes | #LibertadoresEnTelefe https://t.co/poErRCtGsd — telefe (@telefe) October 23, 2026

La polémica de Paquetá antes de la revancha con Estudiantes

El mediocampista también había quedado envuelto en una controversia durante los días previos al encuentro decisivo. En el partido de ida, protagonizó una acción con Ezequiel Piovi al intentar proteger la pelota y le dio un codazo. Aunque la jugada generó reclamos, el árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez solamente le mostró una tarjeta amarilla y el VAR no derivó en una sanción mayor.

Por ese motivo, Paquetá estuvo disponible para disputar la revancha en Río de Janeiro. Días antes, el brasileño había defendido su accionar al referirse al episodio: “En ningún momento levanté el brazo. El jugador de ellos es más bajo que yo, entonces su rostro golpeó contra mí, pero sin ninguna mala intención. Fue una jugada normal. Creo que no era ni para amarilla”, sostuvo.