Estudiantes ganó una fortuna por llegar a la final de la Copa Libertadores: cuánto se lleva si la gana

Fase de grupos: 3.000.000 dólares.

Victorias en la fase de grupos: 680.000 dólares.

Clasificación a octavos de final: 1.250.000 dólares.

Acceso a cuartos de final: 1.700.000 dólares.

Clasificación a semifinales: 2.300.000 dólares.

Llegada a la final: 7.000.000 dólares.

A esa suma deben descontarse 15.300 dólares correspondientes a multas por tarjetas amarillas.

¿Cuánto puede ganar Estudiantes si conquista la Libertadores?

El próximo desafío del equipo de Alexander Medina será Palmeiras, en una final que puede marcar un antes y un después para la institución. Si Estudiantes consigue el título, recibirá un premio de 25 millones de dólares por consagrarse campeón.

De esta manera, el total acumulado por su participación en el torneo ascendería a 33.930.000 dólares. El incentivo económico se suma al enorme valor deportivo de la conquista, ya que el club buscará alcanzar su quinta estrella continental y volver a instalarse en la cima del fútbol sudamericano.