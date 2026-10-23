Estudiantes ganó una fortuna por llegar a la final de la Copa Libertadores: cuánto se lleva si la gana
El equipo de La Plata eliminó a Flamengo en el Maracaná y jugará por el título ante Palmeiras. ¿Cuánto dinero lleva acumulado en esta edición?
Estudiantes de La Plata atraviesa una campaña inolvidable en la Copa Libertadores 2026. Después de eliminar a Flamengo por penales en el mítico Maracaná, el conjunto argentino se clasificó a la final, donde se enfrentará con Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.
Además de la posibilidad de conquistar su quinta Libertadores, el Pincha obtuvo un importante beneficio económico por avanzar hasta la definición del certamen continental.
¿Cuánto dinero ganó Estudiantes por llegar a la final?
La clasificación a la final le aseguró al club platense un premio de 7 millones de dólares, que se suman a las recompensas obtenidas durante las distintas etapas de la competencia.
De acuerdo con el detalle de los premios acumulados, el conjunto platense ya recibió 15.930.000 dólares por su participación en esta edición de la Libertadores. El monto contempla los ingresos por avanzar de ronda y los triunfos conseguidos durante la fase de grupos.
El desglose es el siguiente:
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Fase de grupos: 3.000.000 dólares.
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Victorias en la fase de grupos: 680.000 dólares.
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Clasificación a octavos de final: 1.250.000 dólares.
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Acceso a cuartos de final: 1.700.000 dólares.
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Clasificación a semifinales: 2.300.000 dólares.
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Llegada a la final: 7.000.000 dólares.
A esa suma deben descontarse 15.300 dólares correspondientes a multas por tarjetas amarillas.
¿Cuánto puede ganar Estudiantes si conquista la Libertadores?
El próximo desafío del equipo de Alexander Medina será Palmeiras, en una final que puede marcar un antes y un después para la institución. Si Estudiantes consigue el título, recibirá un premio de 25 millones de dólares por consagrarse campeón.
De esta manera, el total acumulado por su participación en el torneo ascendería a 33.930.000 dólares. El incentivo económico se suma al enorme valor deportivo de la conquista, ya que el club buscará alcanzar su quinta estrella continental y volver a instalarse en la cima del fútbol sudamericano.
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