Milo J cerró el año dos noches inolvidables en Vélez

Ambas fechas tuvieron invitados importantes y que provocaron la alegría de la gente: Tini Stoessel, Soledad Pastorutti, Nicki Nicole, Duki, Bizarrap, Cuti y Roberto Carabajal, YSY A, Bhavi, AKRIILA, Radamel y Paula Prieto.

Con una puesta de gran escala, una narrativa clara que incluyó monólogos y gran presencia en la puesta en escena de Peter Lanzani y un recorrido musical que atravesó toda su discografía —desde 511, EDSM y 111, hasta 166, Retirada y su nuevo universo— Milo J cerró dos fechas que no solo confirmaron su presente, sino que dejaron en claro que lo que viene se construye desde una identidad cada vez más sólida, honesta y propia.