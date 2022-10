Argentinos venció a Vélez y puede jugar la Copa Libertadores 2023

Argentinos quedó cuarto en la tabla anual con 67 puntos, dos más que Huracán y Gimnasia (LP). Si alguno de los dos resigna puntos en sus compromisos de mañana, con Patronato y Talleres (C) respectivamente, el Bicho estará en la Copa Libertadores 2023. Si en cambio ganan ambos y lo superan, jugará la Sudamericana.

Síntesis de Argentinos Juniors 2-0 Vélez Sarsfield

#TorneoBinance | Fecha 27 | resumen de Argentinos - Vélez

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén y Leonel González; Thiago Nuss, Franco Moyano, Alan Rodríguez y Mariano Bittolo; Gastón Verón, Gabriel Ávalos y Andrés Roa. DT: Gabriel Milito.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Diego Godín, Valentin Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Mateo Seoane; Luca Orellano, Lucas Janson y Santiago Castro; Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Gol en el primer tiempo: 47m, Mac Allister (AJ).

Gol en el segundo tiempo: 35m, Verón (AJ).

Cambio en el primer tiempo: 25m, Luciano Sánchez por Bíttolo (AJ).

Cambios en el segundo tiempo: 13m, Walter Bou por Pratto; y Máximo Perrone por Seoane (VS); 15m, Javier Cabrera por Nuss (AJ); 25m, Abiel Osorio por Orellano (VS); 37m, Federico Redondo por Roa; Nicolás Reniero por Ávalos; y José Herrera por Verón (AJ); 38m, José Florentin por Garayalde; y Julián Fernández por Castro (VS).

Amonestados: González, Nuss y Redondo (AJ). Gómez (VS).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Diego Armando Maradona (Argentinos Juniors).