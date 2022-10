Atlético Tucumán fue 12 fechas puntero y se quedó afuera de todo

Con este resultado, el equipo de Lucas Pusineri no logró clasificarse a la Copa Sudamericana 2023 por el triunfo de San Lorenzo. El "Decano" fue puntero durante 12 jornadas y puede terminar sexto.

Síntesis de Defensa y Justicia 3-1 Atlético Tucumán

¡DOBLETE DE UVITA, TRIUNFAZO Y CLASIFICACIÓN DEL HALCÓN! | Defensa 3-1 Atl Tucumán | RESUMEN

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Nazareno Colombo, Nicolás Zalazar, Alexis Soto; Julián López, Gabriel Alanís, Kevin Gutiérrez, Manuel Duarte, Gastón Togni; Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Eugenio Isnaldo; Cristian Menéndez y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: 21m Fernández (DyJ).

Goles en el segundo tiempo: 26m Coronel (AT) de penal, 29m Fernández (DyJ), 37m Domínguez (DyJ).

Cambio en el primer tiempo: 43m F.Domínguez por Alanís (DyJ).

Cambios en el segundo tiempo: 9m T.Galván por Duarte (DyJ); 17m F.Di Franco por Garay (AT), R.Rodríguez por Isnaldo (AT), I.Puch por Menéndez (AT), 28m A.Lotti por Orihuela (AT); 40m A.Ríos por Fernández (DyJ).