Atlético Tucumán le ganó a unm Independiente en llamas

El partido se disputó a puertas cerradas en el estadio de Platense por los incidentes que se produjeron el viernes durante la Asamblea de Socios en la sede del club entre los hinchas de Independiente y la policía.

Un día después de la programación original, sin público y a poco más de 20 kilómetros de Avellaneda, lo que no cambió fue el presente del "Rojo", que sigue siendo desalentador ya que lleva seis partidos sin ganar con cinco derrotas y un empate.

Síntesis de Independiente 0-1 Atlético Tucumán

RESUMEN PRIMER TIEMPO | Independiente 0-1 Atlético Tucumán

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso y Edgar Elizalde; Iván Marcone y Lucas González; Rodrigo Márquez, Tomás Pozzo, Gabriel Hachen; y Santiago Ayala. DT: Claudio Graf.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Francisco Di Franco y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Gol: en el primer tiempo, 1m. Augusto Lotti (AT)

Cambios: 23m. Gastón Gil Romero por Di Franco (AT), Alan Soñora por Hachen (I) y Enzo Franco por Barreto (I); 30m. Ignacio Maestro Puch por Ruiz Rodríguez (AT), Cristian Menéndez por Lotti (AT) y Juan Cazares por Márquez (I); 39m. Nicolás Vallejo por Pozzo (I) y Damián Batallini por Ayala (I); 42m. Andrés Balanta por Acosta (AT).

Amonestados: Barreto y Elizalde (I); Ruiz Rodríguez y Acosta (AT)

Incidencia: Partido disputado a puertas cerradas por decisión de los organismos de seguridad.

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Platense (local Independiente).