Clásico de Santa Fe: los cuatro goles de Colón-Unión

Síntesis de Colón 2-2 Unión por el clásico de Santa Fe

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi y Andrew Teuten; Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Julio Falcioni.

Unión: Santiago Mele; Emanuel Brítez, Franco Calderón, Diego Polenta y Claudio Corvalán; Federico Vera, Enzo Roldán, Juan Carlos Portillo y Kevin Zenón; Mauro Luna Diale y Jonatan Álvez. DT: Gustavo Munúa.

Gol en el primer tiempo: 20m. Luna Diale (U).

Goles en el segundo tiempo: 23m. Farías (C), de tiro penal; 38m. Ábila (C) y 45m. Álvez (U), de tiro penal.

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Luis Rodríguez por Teuten (C). 15m. Nardoni por Luna Diale (U) y Esquivel por Zenón (U); 27m. Machuca por Vera (U); 37m. Juan Sánchez Miño por Bernardo (C); 40' Matías Gallegos por Roldán (U) y Lucas Acevedo por Farías (C).

Incidencias: en el primer tiempo, 47m. expulsado Garcés (C). En el segundo tiempo, 12m. expulsado Portillo (U).

Amonestados: Mele y Polenta (U). Ábila y Meza (C).

Árbitro: Darío Herrera.

Cancha: Brigadier López, de Colón de Santa Fe.