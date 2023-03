Goles de Instituto de Córdoba-Atlético Tucumán

Minuto a minuto de Instituto de Córdoba-Atlético Tucumán

Síntesis de Instituto 1-1 Atlético Tucumán

Instituto: Jorge Czrranza; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Nicolás Linares, Gastón Lodico y Brahian Cuello; Santiago Rodríguez y Adrián Martínez. DT: Lucas Bovaglio.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De la Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Marcelo González, Bautista Kociubinski, Guillermo Acosta y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Cristian Menéndez. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: 27m. Graciani (I).

Gol en el segundo tiempo: 23m. Coronel (AT).

Cambios en el primer tiempo: 8m. Ezequiel Parnisari por Mosevich (I) y 45m. Joaquín Varela por Cuello (I).

Cambios en el segundo tiempo: al comenzar, Renzo Tesuri por De la Fuente (AT).15m. Brian Guille por González y Marcelo Estigarribia por Menéndez (AT); 25m. Jonathan Bay por Linares, Oscar Garrido por Lodico y Nicolás Watson por Rodríguez (I); 33m. Adrián Sánchez por Acosta (AT); 40m. Ignacio Maestro Puch por Coronel (AT).

Amonestados: Linares, Cerato, A. Martínez, N. Watson (I). De la Fuente, Acosta, Kociubinski (AT).

Incidencias en el primer tiempo: 43m. expulsado Parnisari (I), por doble amonestación.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Pablo Dóvalo.

Cancha: Estadio Juan Domingo Perón (Instituto).

