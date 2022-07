Sava, tras el escándalo en Barracas-Patronato: "Me dan ganas de llorar y no dirigir nunca más"

Sobre el final, Barracas venció 2-1 a Patronato y el partido terminó con mucha bronca. Facundo Sava, entrenador del conjunto de Paraná, no pudo ocultar su bronca y apuntó contra el arbitraje: "Me dan ganas de llorar, irme a mi casa y no dirigir nunca más en mi vida".

Facundo Sava se le fue encima a Baliño tras lo sucedido en Floresta y se descargó en los micrófonos de ESPN Premium. #LigaProfesional pic.twitter.com/GFhGgncolv — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) July 27, 2022

El gol mal anulado:

El gol que le anularon a Patronato es un escándalo.pic.twitter.com/70aA7aUVWj — VarskySports (@VarskySports) July 26, 2022

El polémico penal que cobró Baliño: