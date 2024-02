Liga de Quito vs Fluminense, por la Recopa Sudamericana: horario, formaciones y TV

El goleador argentino del "Flu", Germán Cano, intentará conducir al equipo carioca hacia una nueva conquista internacional luego de la histórica victoria sobre Boca en la final del pasado 4 de noviembre.

Por su lado, Liga de Quito, ya sin el DT argentino Luis Zubeldía y bajo la conducción del español Josep Alcácer, irá por su tercera Recopa Sudamericana luego de ganar las ediciones 2009 y 2010.

En el equipo ecuatoriano están los argentinos Ezequiel Piovi, Lisandro Alzugaray y se sumó como refuerzo el goleador de Independiente Rivadavia de Mendoza, el paraguayo Alex Arce. El defensor Facundo Rodríguez, ex Guillermo Brown y Temperley, no podrá ser de la partida, ya que no pudo ser inscripto a tiempo.

recopa sudamericana trofeo.jpg

Liga de Quito vs Fluminense: probables formaciones

Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñones; Ezequiel Piovi, Jefferson Valverde, Gabriel Villamil, Jhojan Julio, Luis Estupiñan, Jan Hurtado. DT: Josep Alcácer.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo y Marcelo; Mattheus Martinelli, André Trindade, Paulo Ganso y Renato Augusto; Jhon Arias y Germán Cano. DT: Fernando Díniz.

Liga de Quito vs Fluminense: otros datos

Hora : 21:30.

: 21:30. TV : ESPN.

: ESPN. Árbitro : Andrés Rojas (Colombia).

: Andrés Rojas (Colombia). VAR : Nicolás Gallo (Colombia).

: Nicolás Gallo (Colombia). Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito).