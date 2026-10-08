"Limitaciones, sabotaje y cortes de luz": el descargo de la productora del homenaje a Lionel Messi

Sonido tercerizado, cortes de luz y el final abrupto

El comunicado también pone la lupa sobre el manejo de la técnica y la iluminación, áreas que —según la productora— se encontraban estrictamente bajo el control del personal del club de Núñez:

Audio e interrupciones: Desde Marketing Sports afirmaron que la operación de sonido e iluminación quedó fuera de su órbita directa, lo que derivó en restricciones y cortes de continuidad durante las actuaciones musicales.

El boicot al Grupo Cali: Sobre el cierre de la jornada, previsto con la presentación especial del Grupo Cali (la banda de cumbia favorita del capitán), la productora denunció que durante el primer tema se cortó el suministro eléctrico provisto por River , interrumpiendo abruptamente el show.

Apagón y retirada: Tras el corte, el personal del estadio activó la iluminación general, lo que precipitó la salida de los espectadores e imposibilitó completar la sorpresa preparada para el astro.

"Lamentamos profundamente"

Para cerrar, la compañía expresó su pesar por cómo se desarrolló el evento que debía coronar la carrera del 10 con la Albiceleste:

“Lamentamos profundamente que Lionel, su familia y los hinchas no hayan podido disfrutar íntegramente del homenaje preparado con tanta dedicación”, manifestaron, a la vez que agradecieron el esfuerzo de los artistas y técnicos y reafirmaron su compromiso institucional con la AFA.