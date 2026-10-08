"Limitaciones, sabotaje y cortes de luz": el descargo de la productora del homenaje a Lionel Messi
Luego de recibir críticas, la empresa que organizó la despedida en el Monumental apuntó contra River por una serie de situaciones presuntamente intensionales.
Tras las fuertes polémicas, las fallas técnicas y la tensión política que empañaron los festejos por la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental, la empresa Marketing Sports —productora contratada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la organización del evento— rompió el silencio.
A través de un comunicado oficial, la compañía emitió un duro descargo para deslindar responsabilidades y expuso una serie de restricciones operativas y técnicas que, según afirman, condicionaron por completo el espectáculo.
Pantallas prohibidas y escenarios reducidos
En el texto difundido este jueves, la productora detalló que el proyecto original contemplaba un despliegue artístico integral que fue sistemáticamente bloqueado por la institución anfitriona.
Uno de los puntos centrales del reclamo apunta a la infraestructura visual: según la empresa, la pantalla LED habitual del estadio fue retirada tres días después del anuncio del evento. Ante esto, intentaron instalar una alternativa en el campo de juego, pero el Club Atlético River Plate denegó la autorización, lo que imposibilitó proyectar el video homenaje y restó impacto visual a las presentaciones.
Del mismo modo, la productora señaló que tampoco se permitió montar un escenario central, obligando a reubicar a los artistas en los sectores laterales cercanos a los bancos de suplentes. Esta disposición, sumada a la masiva presencia de personal de seguridad, prensa y operativo, bloqueó la visibilidad tanto para el propio Messi como para gran parte del público presente en las tribunas.
Sonido tercerizado, cortes de luz y el final abrupto
El comunicado también pone la lupa sobre el manejo de la técnica y la iluminación, áreas que —según la productora— se encontraban estrictamente bajo el control del personal del club de Núñez:
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Audio e interrupciones: Desde Marketing Sports afirmaron que la operación de sonido e iluminación quedó fuera de su órbita directa, lo que derivó en restricciones y cortes de continuidad durante las actuaciones musicales.
El boicot al Grupo Cali: Sobre el cierre de la jornada, previsto con la presentación especial del Grupo Cali (la banda de cumbia favorita del capitán), la productora denunció que durante el primer tema se cortó el suministro eléctrico provisto por River, interrumpiendo abruptamente el show.
Apagón y retirada: Tras el corte, el personal del estadio activó la iluminación general, lo que precipitó la salida de los espectadores e imposibilitó completar la sorpresa preparada para el astro.
"Lamentamos profundamente"
Para cerrar, la compañía expresó su pesar por cómo se desarrolló el evento que debía coronar la carrera del 10 con la Albiceleste:
“Lamentamos profundamente que Lionel, su familia y los hinchas no hayan podido disfrutar íntegramente del homenaje preparado con tanta dedicación”, manifestaron, a la vez que agradecieron el esfuerzo de los artistas y técnicos y reafirmaron su compromiso institucional con la AFA.
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