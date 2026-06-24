¡Feliz cumpleaños Lionel Messi! Convocan a cantarle a las 10 de la mañana y 10 de la noche
Hoy es el cumpleaños de Lionel Messi y Rodolfo Barili propuso un festejo masivo para el capitán. Conocé los detalles de esta increíble iniciativa nacional.
Este miércoles 24 de junio es una fecha muy especial, ya que celebramos el cumpleaños de Lionel Messi. Mientras disputa el Mundial 2026, el querido capitán argentino cumple 39 años y un reconocido periodista lanzó una emocionante convocatoria para homenajearlo a lo grande desde cada rincón del planeta.
La propuesta de Barili para festejar a Lionel Messi
Rodolfo Barili lanzó una idea que rápidamente comenzó a generar una fuerte repercusión entre los fanáticos. El conductor de Telefe Noticias convocó a todos los argentinos a realizar un canto masivo del feliz cumpleaños para el astro rosarino. La cita está pactada para hoy mismo a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche.
“¿Qué pasa si el miércoles todos le cantamos un gran feliz cumpleaños al capitán?”, planteó el comunicador durante su anuncio. Además, detalló cómo imaginaba ese momento colectivo: “En las aulas, en los trabajos, en el colectivo, donde estemos... en el balcón de tu casa, en el living, en lo de un amigo, donde estés”. La intención central es que ese emotivo mensaje llegue hasta la concentración en un momento clave de su carrera, convirtiéndose en una idea "de todos".
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Récord histórico y el apoyo de minutouno.com
Esta propuesta tomó todavía más fuerza después de la brillante actuación del delantero frente a Austria en Dallas. El capitán argentino convirtió los dos goles del triunfo y llegó a 18 anotaciones en seis ediciones de la Copa del Mundo, superando al alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo.
Como el cumple es hoy, minutouno.com se suma desde sus redes sociales a esta enorme muestra de cariño con el hash #CumpleLeo. Mientras la Selección Argentina continúa a paso firme su ilusión en el certamen, un país entero se prepara para rendirle un nuevo y merecido homenaje a su gran líder.
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