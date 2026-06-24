¡Feliz cumpleaños Lionel Messi! Convocan a cantarle a las 10 de la mañana y 10 de la noche

Récord histórico y el apoyo de minutouno.com

Esta propuesta tomó todavía más fuerza después de la brillante actuación del delantero frente a Austria en Dallas. El capitán argentino convirtió los dos goles del triunfo y llegó a 18 anotaciones en seis ediciones de la Copa del Mundo, superando al alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo.

Como el cumple es hoy, minutouno.com se suma desde sus redes sociales a esta enorme muestra de cariño con el hash #CumpleLeo. Mientras la Selección Argentina continúa a paso firme su ilusión en el certamen, un país entero se prepara para rendirle un nuevo y merecido homenaje a su gran líder.