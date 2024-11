Lionel Messi, Dibu Martínez y Lionel Scaloni, nominados a los premios The Best: todas las ternas

Messi, que busca su cuarto galardón tras obtenerlo en las temporadas 2019, 2022 y 2023, es el único futbolista de los nominados que no se desempeña en el fútbol europeo.

En tanto, Dibu Martínez es uno de los candidato a mejor arquero del 2024, título que ostenta por el Balón de Oro. Compite con David Raya (Arsenal), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (AC Milán), Unai Simón (Athletic Club) y Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain).

dibu martinez balon de oro

El guardameta del Aston Villa se quedó con el premio Yashin de este año e irá por su segundo The Best, ya que el primero lo obtuvo en 2022, luego del Mundial de Qatar.

Por último, Scaloni buscará hacer lo propio como mejor entrenador frente a Carlo Ancelotti (Real Madrid), Joseph Guardiola (Manchester City), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) y Luis de la Fuente (Selección de España).

Cómo se elegirá a los ganadores de The Best

Por último, la FIFA sacó un comunicado con respecto a como serán las votaciones para determinar a los ganadores de los distintos premios, que tendrá la participación de los DTs de las selecciones nacionales, un periodista de cada país e hinchas registrados en la página web de la FIFA.

Cada uno de estos, deberá elegir a cinco futbolistas y ranquearlos del primero al quinto, donde el que esté ubicado en la cima recibirá 5 puntos, el segundo 4, el tercero 3, el cuarto 2 y el último una unidad.

"En esta edición, los aficionados desempeñarán una labor destacada en la elección de los ganadores. Así, en el Premio The Best al Jugador de la FIFA de Fútbol, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Premio The Best al Guardameta de la FIFA y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA, los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de los actuales capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como los de los representantes de medios de comunicación", anunció.