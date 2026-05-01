Lionel Messi dio el primer paso como dueño: su mensaje al plantel del UE Cornellà

Desde lo deportivo, el equipo atraviesa un presente alentador. A falta de pocas jornadas para el cierre del campeonato, se ubica en los puestos de arriba dentro de su grupo en la Tercera División de la RFEF, con la clasificación asegurada al reducido por el ascenso. Este contexto competitivo se alinea con las aspiraciones del nuevo propietario.

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Lionel Messi es el nuevo dueño de un club en España: compró al UE Cornellà

La adquisición del club no solo responde a una inversión, sino también a un vínculo emocional con la región. El propio comunicado oficial destacó que la operación refuerza la relación de Messi con Cataluña, forjada durante su etapa en Barcelona y sostenida a lo largo del tiempo.

Además, el proyecto contempla un fuerte enfoque en el desarrollo de juveniles, un aspecto que el propio Messi ha promovido en distintas iniciativas. La institución catalana cuenta con una tradición en formación de futbolistas, habiendo sido paso de jugadores que luego alcanzaron la élite, lo que encaja con la visión a largo plazo que se busca implementar.

“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, señaló el comunicado.

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