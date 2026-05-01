Lionel Messi dio el primer paso como dueño: su mensaje al plantel del UE Cornellà
El astro argentino se presentó ante jugadores y cuerpo técnico del club que adquirió recientemente, transmitió su entusiasmo y dejó en claro su intención de impulsar un crecimiento sostenido.
La nueva etapa de Lionel Messi como propietario del UE Cornellà comenzó a tomar forma con un primer gesto clave: su presentación oficial ante el plantel y el cuerpo técnico. A poco más de dos semanas de concretar la compra total de la institución, el rosarino se comunicó de manera virtual con quienes serán protagonistas directos del proyecto deportivo.
En un mensaje breve pero significativo, el capitán argentino buscó transmitir cercanía y compromiso. "Quería saludarlos y decirles que acá estamos, para crecer y ayudar en todo lo que haga falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto”, expresó, marcando el tono de lo que pretende construir en esta nueva faceta fuera del campo de juego.
Actualmente enfocado en la recta final de la temporada en la MLS y con la mirada puesta también en el próximo Mundial, la "Pulga" se tomó el tiempo para involucrarse de lleno en su nuevo rol. Durante la charla, aseguró que sigue de cerca el rendimiento del equipo cada fin de semana, un detalle que fue valorado por los jugadores y recibido con aplausos.
La presentación fue difundida a través de las redes sociales del club, donde el impacto de su llegada ya se hace sentir. El crecimiento en la cantidad de seguidores y la repercusión mediática reflejan el efecto inmediato de contar con una figura de semejante magnitud al frente de la institución.
Desde lo deportivo, el equipo atraviesa un presente alentador. A falta de pocas jornadas para el cierre del campeonato, se ubica en los puestos de arriba dentro de su grupo en la Tercera División de la RFEF, con la clasificación asegurada al reducido por el ascenso. Este contexto competitivo se alinea con las aspiraciones del nuevo propietario.
Lionel Messi es el nuevo dueño de un club en España: compró al UE Cornellà
La adquisición del club no solo responde a una inversión, sino también a un vínculo emocional con la región. El propio comunicado oficial destacó que la operación refuerza la relación de Messi con Cataluña, forjada durante su etapa en Barcelona y sostenida a lo largo del tiempo.
Además, el proyecto contempla un fuerte enfoque en el desarrollo de juveniles, un aspecto que el propio Messi ha promovido en distintas iniciativas. La institución catalana cuenta con una tradición en formación de futbolistas, habiendo sido paso de jugadores que luego alcanzaron la élite, lo que encaja con la visión a largo plazo que se busca implementar.
“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, señaló el comunicado.
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