Poder adquisitivo desde el primer mundial de Messi: la camiseta de 2026 es la más cara para el trabajador
En el Día del Trabajador, repasamos el valor de la camiseta de Messi. La edición 2026 exige un escandaloso esfuerzo frente al salario mínimo histórico.
Hoy se conmemora un nuevo Día del Trabajador y la pasión futbolera choca con el bolsillo. Al analizar la evolución del poder adquisitivo, los datos confirman un escenario alarmante: la camiseta de la Selección Argentina para este Mundial 2026 es la más cara de conseguir para los argentinos desde el debut de Lionel Messi en la Copa del Mundo.
El impacto de la camiseta de Messi frente al salario mínimo
A través de un reciente estudio elaborado por la consultora Focus Market, se reveló cuánto aumentó la indumentaria albiceleste desde el certamen de Alemania 2006. Aunque el precio internacional en la moneda estadounidense casi siempre se mantuvo estable (oscilando entre los $80 y $100 USD), la constante devaluación del peso generó que el impacto sobre el salario mínimo sea cada vez más severo y excluyente.
IMPORTANTE: Mundial 2026: un argentino debe trabajar 252 días más que un austriaco y casi lo mismo que un jordano para ir
Si repasamos la historia reciente, el deterioro del poder de compra queda en evidencia:
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Alemania 2006: Costaba $149. En esa época, representaba menos del 20% de un sueldo mínimo, vital y móvil (que rondaba los $800).
Sudáfrica 2010: Subió a $249.
Brasil 2014: Pegó un salto a $749, registrando un 201% de diferencia.
Rusia 2018: Alcanzó los $1.649 (120% de aumento). Todavía se mantenía cerca del 16% de un haber mínimo de la época, que rondaba los $10.000.
Qatar 2022: Llegó a $16.999 (931% de incremento respecto al anterior torneo), llevándose casi un 30% del salario básico.
Mundial 2026: El precio actual es de $149.999, lo que marca un brutal 782% de aumento en comparación con Qatar.
El reporte destaca estadísticamente que, en estos últimos cinco mundiales ininterrumpidos, el aumento acumulado fue del 60.141%. Hoy, para adquirir la casaca oficial y alentar a la Selección Nacional, un trabajador que percibe el haber básico debe destinar una porción inédita y escandalosa de sus ingresos mensuales para poder vestir los colores patrios.
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