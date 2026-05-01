Poder adquisitivo desde el primer mundial de Messi: la camiseta de 2026 es la más cara para el trabajador

Hoy se conmemora un nuevo Día del Trabajador y la pasión futbolera choca con el bolsillo. Al analizar la evolución del poder adquisitivo, los datos confirman un escenario alarmante: la camiseta de la Selección Argentina para este Mundial 2026 es la más cara de conseguir para los argentinos desde el debut de Lionel Messi en la Copa del Mundo.