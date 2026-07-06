El brujo de Ghana negó haber amenazado a Messi y rompió el silencio: "Es una noticia falsa"

"A quienes están difundiendo la noticia falsa de que dije que iba a eliminar a Messi, les digo que eso es mentira. Nunca dije eso. Messi es mi amigo. Lo quiero mucho. Todo eso es una noticia falsa", aseguró. Además, insistió en que nunca tuvo intenciones de ir contra el capitán argentino: "Todo lo relacionado con Argentina fue una noticia falsa. Nunca dije que quería perjudicar a Messi. ¿Cómo podría decir algo así y luego publicar en mi Facebook que le deseo lo mejor?", afirmó.