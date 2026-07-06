El brujo de Ghana negó haber amenazado a Messi y rompió el silencio: "Es una noticia falsa"
Nana Kwaku Bonsam desmintió las versiones que aseguraban que quería perjudicar a Lionel Messi y a la Selección Argentina y explicó su postura.
Nana Kwaku Bonsam, conocido como el "brujo de Ghana", salió al cruce de las versiones que se viralizaron en redes sociales sobre supuestas amenazas contra Lionel Messi y la Selección Argentina. El chamán aseguró que nunca realizó esas declaraciones y las calificó como "noticias falsas".
"A quienes están difundiendo la noticia falsa de que dije que iba a eliminar a Messi, les digo que eso es mentira. Nunca dije eso. Messi es mi amigo. Lo quiero mucho. Todo eso es una noticia falsa", aseguró. Además, insistió en que nunca tuvo intenciones de ir contra el capitán argentino: "Todo lo relacionado con Argentina fue una noticia falsa. Nunca dije que quería perjudicar a Messi. ¿Cómo podría decir algo así y luego publicar en mi Facebook que le deseo lo mejor?", afirmó.
En ese sentido, sostuvo que cualquiera puede comprobar sus publicaciones: "Si realmente hubiera querido perjudicar a Argentina, no estaría escribiendo mensajes de apoyo. Todo eso es mentira, es fake news. Pueden revisar la fecha y la hora, está todo en mis redes sociales", agregó.
Más allá de desmentir las acusaciones, Bonsam volvió a hablar de sus supuestos "poderes espirituales" y aseguró que no puede intervenir sobre varios futbolistas a la vez: "No puedo proteger espiritualmente a todos al mismo tiempo. No puedo estar respaldando a Harry Kane, a Messi, a Cristiano, a Lamine Yamal y a Mbappé al mismo tiempo. Es imposible", sostuvo.
El chamán también recordó una de sus recientes predicciones y volvió a atribuirse influencia en el rendimiento de algunos jugadores: "¿Ven? Les dije que Harry Kane iba a marcar y hoy volvió a hacerlo. No jueguen con los poderes espirituales. Les dije que iba a convertir y convirtió. También les dije que iba a cerrar el arco, y lo hice", expresó.
Finalmente, reveló que recibe dinero por sus supuestos trabajos espirituales: "Incluso he recibido dinero por lo que hago. Algunas personas me enviaron 7.000 dólares, otras 12.000 dólares", concluyó.
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