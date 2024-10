Lionel Messi, feliz en su regreso: "Extraño volver a jugar en la Argentina"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1844521399097971132&partner=&hide_thread=false Leo Messi: "EXTRAÑO VOLVER A JUGAR EN ARGENTINA. Ahora tenemos un viaje largo de vuelta, un par de días para descansar y preparar el partido como local" pic.twitter.com/vEtnamrywr — TyC Sports (@TyCSports) October 10, 2024

"Se hizo larga la espera. Fue mucho tiempo afuera, me perdí muchos partidos con el club. Contento de volver, de seguir teniendo continuidad y de estar otra vez acá", expresó el mejor jugador del mundo en diálogo con TyC Sports.

Dijo Messi estar "muy feliz de poder disputar otra vez un partido en la Argentina", antes de lamentar que al plantel le estaba un largo regreso al país.

El astro rosarino venía de ser baja en la pasada doble fecha de Eliminatorias debido a la lesión en su tobillo. "Todavía no había jugado, había entrenado poco. No estaba al 100 por 100 desde lo físico, el tobillo me molestaba. Decidimos los dos que no estaba, que lo mejor era quedarme a entrenar y terminar de ponerme bien", explicó sobre su ausencia.

En tanto, Messi no dejó pasar la oportunidad para quejarse por el pésimo estado del campo de juego del Estadio Monumental Maturín. “Se hizo un partido feo, trabado. No podíamos dar dos pases seguidos. En el segundo tiempo por derecha estaba un poco mejor, pero es difícil jugar así, se juega muy poco”, sentenció.

“La cancha no ayudó para hacer lo que queríamos hacer. Tuvimos que hacer otro partido. Jugar a la segunda pelota. No arriesgar mucho porque la pelota se frenaba. Hicimos el partido que teníamos que hacer por la cancha”, concluyó el capitán.