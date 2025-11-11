Lionel Messi habló de su salida del Barcelona en 2021: "Sensación rara"
El astro del fútbol mundial fue tajante sobre su fin de ciclo en el club culé: “No me fui como soñaba”.
Lionel Messi volvió a hablar de su paso por el Barcelona y dejó declaraciones cargadas de emoción y nostalgia. En una entrevista, el capitán de la Selección argentina recordó su salida del club catalán, su vínculo con la ciudad y el deseo de regresar algún día a Casteldefels, el lugar donde vivió junto a su familia durante casi dos décadas.
El día después que las imágenes dieron la vuelta al mundo, se difundió una nota que el astro argentino concedió al diario catalán Sport hace un par de semanas en Miami, previo a su reencuentro con el estadio. En la entrevista reconoció que pensó que iba a ser parte del Barcelona toda u vida. “A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia.Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba”, expresó el rosarino.
“Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado”, manifestó.
Y luego, añadió: “Fueron 16 años, creo, en el primer equipo y 20 o 21, desde que llegué a Barcelona cuando tenía 12, 13 años. Entonces es mucho tiempo, muchas cosas de vida y obviamente el cariño va a estar siempre”.
“La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar en lo que estábamos haciendo. Hoy, al verlo más tranquilo y más relajado, de lejos, después de un par de años ya que pasaron, se vive mucho más”, confesó Leo en la entrevista.
Al repasar su carrera en el conjunto culé, la Pulga no pudo escoger solamente un momento de su estadía por el club: “Es difícil quedarme con uno. Gracias a Dios tuve la suerte de vivir muchos momentos. No sé, generalmente cuando se habla de felicidad vamos a los títulos, a los logros, a las cosas importantes que hemos conseguido. Pero el primer sextete con Guardiola fue extraordinario, la última Champions con Luis Enrique también. No sé, es difícil quedarme con un momento”. Y luego, agregó: “Me quedo con todo lo que viví durante esa época, todo lo que crecí como persona, como jugador. Y nada, me quedo con todo eso. Cuando veo imágenes y recuerdos, me vienen flashes de lo que pasó, de esa temporada, de lo que vivimos y me quedo con todo”.
En otro fragmento de la charla, Messi contó que sigue de cerca lo que acontece con el primer equipo junto a sus compañero del Inter Miami como Jordi Alba y Sergio Busquets. “Charlamos de todas las situaciones que pasan en el club y de los resultados y del juego”, esbozó. Hay que recordar que pasaron más de cuatro años desde la última vez que el histórico número 10 pisó el Camp Nou como jugador del conjunto culé. El pasado 5 de agosto de 2021, el club confirmó que el argentino no iba a renovar con la institución.
Además, aprovechó durante el diálogo con el medio catalán para enviarle un mensaje directo a los aficionados del club culé y reafirmó su intención de volver a la ciudad: “Tengo muchas ganas de ir para ahí, que extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París tampoco volví al Camp Nou y después se fueron a Montjuic. Va a ser raro volver al estadio nuevo y verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo (sic) y va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio. Agradecido por el cariño de siempre y nada más que gracias".
