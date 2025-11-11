Lionel Messi habló de su salida del Barcelona en 2021: "Sensación rara"

Al repasar su carrera en el conjunto culé, la Pulga no pudo escoger solamente un momento de su estadía por el club: “Es difícil quedarme con uno. Gracias a Dios tuve la suerte de vivir muchos momentos. No sé, generalmente cuando se habla de felicidad vamos a los títulos, a los logros, a las cosas importantes que hemos conseguido. Pero el primer sextete con Guardiola fue extraordinario, la última Champions con Luis Enrique también. No sé, es difícil quedarme con un momento”. Y luego, agregó: “Me quedo con todo lo que viví durante esa época, todo lo que crecí como persona, como jugador. Y nada, me quedo con todo eso. Cuando veo imágenes y recuerdos, me vienen flashes de lo que pasó, de esa temporada, de lo que vivimos y me quedo con todo”.

En otro fragmento de la charla, Messi contó que sigue de cerca lo que acontece con el primer equipo junto a sus compañero del Inter Miami como Jordi Alba y Sergio Busquets. “Charlamos de todas las situaciones que pasan en el club y de los resultados y del juego”, esbozó. Hay que recordar que pasaron más de cuatro años desde la última vez que el histórico número 10 pisó el Camp Nou como jugador del conjunto culé. El pasado 5 de agosto de 2021, el club confirmó que el argentino no iba a renovar con la institución.

Además, aprovechó durante el diálogo con el medio catalán para enviarle un mensaje directo a los aficionados del club culé y reafirmó su intención de volver a la ciudad: “Tengo muchas ganas de ir para ahí, que extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París tampoco volví al Camp Nou y después se fueron a Montjuic. Va a ser raro volver al estadio nuevo y verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo (sic) y va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio. Agradecido por el cariño de siempre y nada más que gracias".