Emocionada, Mirtha Legrand reveló detalles de su reciente charla con la mamá de Messi: "No lo olvidaré"
Si bien ya lo había comentado a la prensa, Mirtha volvió a mencionar lo sucedido tras la remontada histórica de la Selección Argentina ante Egipto.
Por obvias razones, el programa de Mirtha Legrand de este sábado se emitió a las 20 horas, como previa al partido que la Selección Argentina juega desde las 22 con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Por esta razón, la conductora no dudó en rememorar el infartante partido ante Egipto y la remontada histórica de la Scaloneta.
"Lo que hemos vivido hace pocos días, al final del partido de Argentina, eso yo creo que no lo viviremos en muchos años. Fue un final impresionante, esos tres goles. Yo lloré, lloré de emoción", contó ante la atenta mirada de Juan Gil Navarro, Marta González, Gabriela Sari y el Dr. Mario Fitz Maurice, sus invitados.
Seguidamente, reveló: "¿Saben que en ese momento sonó mi teléfono y saben quién era? La mamá de Messi. Yo hablo muchas veces, muy seguido con ella. Y me decía 'sos un amor'. Mientras lloraba, yo lloraba también. Éramos dos lloronas llorando, ella con motivo muy distinto al mío, ¿no? Como madre de...", contó Mirtha.
"Pero estaba emocionadísima y cortamos enseguida porque queríamos seguir viendo. Eso no se olvida jamás. Ese momento no lo olvidaré mientras viva", sostuvo, emocionada.
El récord histórico que Lionel Messi persigue en el Mundial 2026 y que parece imposible de romper
Lionel Messi volvió a ser decisivo en la remontada de la Selección Argentina ante Egipto, marcó su octavo gol en el Mundial 2026 y mantiene vivo el sueño de alcanzar una de las marcas más legendarias de la historia de la Copa del Mundo: los 13 tantos de Just Fontaine en una misma edición.
La marca pertenece al francés Just Fontaine, quien anotó 13 goles en el Mundial de Suecia 1958, un registro que se mantiene intacto desde hace casi siete décadas y que muchos consideran uno de los más difíciles de superar en la historia del fútbol.
El futbolista construyó esa cifra con una actuación inolvidable: marcó un gol frente a Escocia, un doblete ante Yugoslavia y un hat-trick contra Paraguay en la fase de grupos. Luego convirtió dos tantos frente a Irlanda del Norte en cuartos de final, uno ante Brasil en semifinales y cerró su torneo con cuatro goles frente a Alemania en el partido por el tercer puesto.
Messi, por su parte, acumula ocho conquistas en cinco partidos: tres frente a Argelia, dos contra Austria y uno ante Jordania, Cabo Verde y Egipto. Si la Selección argentina llega hasta la final, el capitán tendrá todavía tres encuentros para intentar acercarse o incluso romper un récord que parecía inalcanzable.
Los máximos goleadores en una misma Copa del Mundo
El ranking histórico de más goles en una sola edición del Mundial está encabezado por Just Fontaine con 13 tantos, seguido por Sándor Kocsis, que convirtió 11 con Hungría en Suiza 1954. Más atrás aparecen Gerd Müller, con 10 goles para Alemania en México 1970, y Ademir de Menezes y Eusébio, quienes marcaron nueve tantos en Brasil 1950 e Inglaterra 1966, respectivamente.
Con ocho goles en el Mundial 2026, Messi ya se metió entre las mejores actuaciones individuales de la historia y buscará seguir agrandando su leyenda en los cuartos de final frente a Suiza.
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