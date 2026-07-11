Emocionada, Mirtha Legrand reveló detalles de su reciente charla con la mamá de Messi: "No lo olvidaré"

La marca pertenece al francés Just Fontaine, quien anotó 13 goles en el Mundial de Suecia 1958, un registro que se mantiene intacto desde hace casi siete décadas y que muchos consideran uno de los más difíciles de superar en la historia del fútbol.

El futbolista construyó esa cifra con una actuación inolvidable: marcó un gol frente a Escocia, un doblete ante Yugoslavia y un hat-trick contra Paraguay en la fase de grupos. Luego convirtió dos tantos frente a Irlanda del Norte en cuartos de final, uno ante Brasil en semifinales y cerró su torneo con cuatro goles frente a Alemania en el partido por el tercer puesto.

Messi, por su parte, acumula ocho conquistas en cinco partidos: tres frente a Argelia, dos contra Austria y uno ante Jordania, Cabo Verde y Egipto. Si la Selección argentina llega hasta la final, el capitán tendrá todavía tres encuentros para intentar acercarse o incluso romper un récord que parecía inalcanzable.

Los máximos goleadores en una misma Copa del Mundo

El ranking histórico de más goles en una sola edición del Mundial está encabezado por Just Fontaine con 13 tantos, seguido por Sándor Kocsis, que convirtió 11 con Hungría en Suiza 1954. Más atrás aparecen Gerd Müller, con 10 goles para Alemania en México 1970, y Ademir de Menezes y Eusébio, quienes marcaron nueve tantos en Brasil 1950 e Inglaterra 1966, respectivamente.

Con ocho goles en el Mundial 2026, Messi ya se metió entre las mejores actuaciones individuales de la historia y buscará seguir agrandando su leyenda en los cuartos de final frente a Suiza.