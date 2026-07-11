Astrología: Juan Cruz Sirius clavó el minuto exacto del gol de la Selección Argentina ante Suiza
El reconocido especialista en astrología deportiva anticipó con precisión quirúrgica el tanto de Alexis Mac Allister en los cuartos de final del Mundial 2026.
La astrología deportiva volvió a quedar en el centro de la escena y a generar asombro en las redes sociales. Juan Cruz Sirius, reconocido por sus habituales análisis basados en las cartas natales del fútbol local e internacional, acertó de manera milimétrica el minuto en el que la Selección Argentina abrió el marcador frente a Suiza en Kansas City.
El acierto de la astrología que revolucionó las redes sociales
Previo al inicio del trascendental encuentro por los cuartos de final, Sirius publicó en su cuenta de la plataforma X su tradicional listado con los minutos de mayor probabilidad astrológica de gol o jugadas claves para el huso horario de nuestro país. El primer minuto señalado en su grilla era, de forma exacta, las 22:08.
Apenas unos segundos después de ese registro temporal, a las 22:09, llegó el frentazo goleador de Alexis Mac Allister tras la habilitación histórica de Lionel Messi. De inmediato, el especialista festejó la exactitud de su estudio con un eufórico posteo: "22:09hs GOL ARGENTINOOOO. Sirius lo hizo de nuevo".
Un pronóstico alentador y el análisis de la Luna
Más allá de los momentos de tensión específicos del partido, el informe previo del astrólogo ya traía tranquilidad para los hinchas albicelestes. El especialista ratificó la predicción que había realizado dos meses antes del inicio de la cita mundialista: "Argentina será uno de los 4 semifinalistas".
Para arribar a esta conclusión, analizó diferentes cartas astrales (AFA 1893, el debut de 1930, el ciclo de Lionel Scaloni y la natal de Messi). El astrólogo detalló las claves de su lectura:
IMPORTANTE: Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Suiza por los cuartos del Mundial 2026
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Planetas en juego: Si bien se observa un fuerte influjo de Saturno (sinónimo de adversidades, obstáculos y sufrimiento), en la misma proporción se destaca Júpiter, el planeta de los logros, el brillo y la elevación.
El factor lunar: Para este cruce, la Luna se ubicó en el signo de Géminis. Históricamente, la Selección Argentina jugó 8 partidos mundialistas bajo esta influencia, cosechando 5 triunfos, 1 empate y 2 derrotas.
El alivio: A diferencia de los encuentros anteriores frente a Egipto y Cabo Verde, la Luna no presentó aspectos inarmónicos ni tensos, lo que representaba un "alivio" desde la previa.
Con este nuevo acierto, la herramienta de dinamismo astrológico implementada por el investigador sumó un hito más a su bitácora estadística, la cual acumula más de 150 pronósticos deportivos y políticos validados desde el año 2014 a la fecha.
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