Astrología: Juan Cruz Sirius clavó el minuto exacto del gol de la Selección Argentina ante Suiza

El acierto de la astrología que revolucionó las redes sociales

Previo al inicio del trascendental encuentro por los cuartos de final, Sirius publicó en su cuenta de la plataforma X su tradicional listado con los minutos de mayor probabilidad astrológica de gol o jugadas claves para el huso horario de nuestro país. El primer minuto señalado en su grilla era, de forma exacta, las 22:08.