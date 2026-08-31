Lionel Messi ya juega para un nuevo club en España: la foto con sus hijos que es viral
El capitán argentino posó con Thiago, Mateo y Ciro con la camiseta de la institución y que se prepara para debutar en la temporada.
Lionel Messi volvió a ser protagonista en las redes sociales, aunque esta vez no por una actuación dentro de la cancha. El capitán de la Selección argentina apareció junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro con la camiseta del Cornellà, el club español del que es dueño.
La imagen fue compartida por la institución catalana, que mostró a Messi y a los tres chicos luciendo la indumentaria oficial. El detalle que no pasó desapercibido fue la camiseta número 10 que viste el futbolista, en una postal que refleja el vínculo cada vez más cercano de la familia con el proyecto.
“Leo Messi y su familia ya están preparados para el inicio de temporada. De Cornellà al mundo, cada vez somos más vistiendo de verde como Leo y con ganas de arrancar nuestro gran reto”, escribió el club junto a las fotografías.
Cuándo debuta el club de Lionel Messi
El Cornellà se prepara para comenzar una nueva temporada en la quinta categoría del fútbol español. El equipo tendrá su estreno oficial el próximo domingo 6 de septiembre, cuando se enfrente al Atlètic Lleida por la primera fecha del campeonato.
Messi adquirió el club hace pocos meses y desde entonces apunta a impulsar su crecimiento tanto dentro como fuera de la cancha. El objetivo del proyecto es fortalecer la estructura institucional y, al mismo tiempo, mejorar el rendimiento deportivo.
La aparición del rosarino junto a sus hijos se produjo a pocos días del debut y funcionó como una nueva muestra del respaldo de Messi a la institución. Con la camiseta verde puesta, Thiago, Mateo y Ciro también quedaron incluidos en la presentación que el Cornellà eligió para anticipar el comienzo de una nueva etapa.
Ahora, el foco estará puesto en el estreno del equipo, que buscará comenzar la temporada con el pie derecho y avanzar en el ambicioso proyecto que tiene a Messi como uno de sus principales impulsores.
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