Lionel Messi ya juega para un nuevo club en España: la foto con sus hijos que es viral

La aparición del rosarino junto a sus hijos se produjo a pocos días del debut y funcionó como una nueva muestra del respaldo de Messi a la institución. Con la camiseta verde puesta, Thiago, Mateo y Ciro también quedaron incluidos en la presentación que el Cornellà eligió para anticipar el comienzo de una nueva etapa.

Ahora, el foco estará puesto en el estreno del equipo, que buscará comenzar la temporada con el pie derecho y avanzar en el ambicioso proyecto que tiene a Messi como uno de sus principales impulsores.