Lionel Messi llegó al predio de la AFA en Ezeiza y comenzó la cuenta regresiva para su despedida
El capitán arribó a la concentración tras descansar en Funes, se sumó al grupo para compartir un asado y ya se enfoca en el amistoso del martes frente a Benín.
Lionel Messi ya respira aire de Selección en la recta final de una etapa histórica. El capitán rosarino arribó este domingo por la tarde al complejo de Ezeiza para sumarse a la concentración del plantel conducido por Lionel Scaloni, abriendo oficialmente la cuenta regresiva para el encuentro del próximo martes ante Benín en el Estadio Monumental, en lo que significará su última función con la camiseta albiceleste.
Lionel Messi llegó al predio de la AFA en Ezeiza, hubo cumbre con Tapia y se viene el adiós en el Monumental
Tras haber aterrizado en el país el pasado viernes y disfrutar de unas jornadas de descanso junto a su familia en la localidad santafesina de Funes, el "10" emprendió viaje rumbo a Buenos Aires. La propia Asociación del Fútbol Argentino celebró su llegada a través de las redes sociales con una postal del astro bajando de la combi, sonriente y con lentes de sol, acompañada por la frase: "Bienvenido capitán. La emoción es total".
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Dentro de las instalaciones que llevan su nombre, el astro argentino mantuvo un cálido encuentro con el presidente de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia. Además, la jornada estuvo marcada por presencias especiales: Giovani Lo Celso se sumó a la delegación pese a no formar parte de la nómina de convocados por Scaloni para esta fecha FIFA, demostrando la unión del grupo en una cita de alta carga emotiva.
A la presencia del volante se sumarán también otros referentes de la Scaloneta como Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi —quien recientemente le puso fin a su ciclo en la Selección—, sumado a Leandro Paredes, quien participará del tradicional asado nocturno tras no estar habilitado deportivamente para sumar minutos en el terreno de juego.
El cronograma estipulado por el cuerpo técnico marca que Messi afrontará su primera sesión de entrenamiento con el grupo en la tarde dominical. Ya en la jornada del lunes, el entrenador terminará de pulir los detalles tácticos y definirá el equipo titular en el último ensayo formal, dejando todo listo para que el martes, a partir de las 20, el estadio de River sea el escenario de una despedida inolvidable ante el público argentino.
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