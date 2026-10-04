Lionel Messi llegó al predio de la AFA en Ezeiza y comenzó la cuenta regresiva para su despedida

El cronograma estipulado por el cuerpo técnico marca que Messi afrontará su primera sesión de entrenamiento con el grupo en la tarde dominical. Ya en la jornada del lunes, el entrenador terminará de pulir los detalles tácticos y definirá el equipo titular en el último ensayo formal, dejando todo listo para que el martes, a partir de las 20, el estadio de River sea el escenario de una despedida inolvidable ante el público argentino.