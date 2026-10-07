Lionel Messi usó sus redes sociales tras su despedida y emocionó a todos con un mensaje de agradecimiento
A horas de su último partido con la camiseta argentina, el astro rosarino compartió una profunda carta en sus redes sociales para reflexionar sobre su decisión y recordar a Diego Maradona.
La emoción por la histórica noche vivida en el Estadio Monumental no se detiene. Un día después de disputar su último encuentro con la camiseta albiceleste ante Benín, Lionel Messi reapareció en sus redes sociales para volcar sus sentimientos en una emotiva carta pública. Con el corazón en la mano, el capitán confesó la nostalgia inmediata que siente por haber dejado el seleccionado nacional y ratificó la postura que venía gestando junto a su entorno más cercano.
Lionel Messi usó sus redes sociales tras su despedida y emocionó a todos con un mensaje de agradecimiento
"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", expresó la Pulga en el inicio de un texto que rápidamente cosechó millones de interacciones en todo el planeta. A su vez, reconoció que le resultaba una tarea imposible resumir en una sola publicación las dos décadas de carrera que vivió defendiendo los colores de su país.
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Dentro de las palabras de gratitud, el histórico número diez dedicó un apartado especial a su familia por el respaldo incondicional en los momentos más complejos de su recorrido. Asimismo, incluyó en sus reconocimientos a sus compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos y a las instituciones donde le tocó jugar a lo largo de los años por haber respetado siempre su compromiso con la representación nacional.
Uno de los tramos más conmovedores del mensaje estuvo dirigido a la figura de Diego Armando Maradona. Leo remarcó el legado del astro fallecido y puso en valor su guía espiritual en cada conquista colectiva: "No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo".
Con este descargo, el ídolo rosarino le puso punto final a una etapa inolvidable en el fútbol internacional. Entre gestos de fe y un afectuoso saludo dirigido a todos los hinchas que lo acompañaron durante tantos años, el mejor jugador del mundo cerró su ciclo con la certeza de haberlo dado todo por el país.
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