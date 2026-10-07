Lionel Messi usó sus redes sociales tras su despedida y emocionó a todos con un mensaje de agradecimiento

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", expresó la Pulga en el inicio de un texto que rápidamente cosechó millones de interacciones en todo el planeta. A su vez, reconoció que le resultaba una tarea imposible resumir en una sola publicación las dos décadas de carrera que vivió defendiendo los colores de su país.