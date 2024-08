Ante la mirada de Messi, Inter Miami le ganó a Toronto y pasó a octavos de la Leagues Cup

Matías Rojas, con una brillante jugada individual, abrió el marcador a los tres minutos, desatando la euforia en las gradas. Apenas unos minutos después, Diego Gómez amplió la ventaja tras una exquisita asistencia de Jordi Alba, colocando el 2-0 antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora.

inter miami sin messi 2024.jpg

Sin embargo, el partido no fue un paseo para el equipo de Miami. Toronto, decidido a no rendirse, aprovechó un penalti concedido por una falta de Marcelo Chelo Weidgant. Lorenzo Insigne no perdonó desde los doce pasos, acortando distancias y devolviendo la esperanza a los visitantes. La respuesta de Inter Miami fue inmediata, y Luis Suárez, con su característico instinto goleador, marcó el 3-1 con una elegante definición que dejó sin opciones al arquero Johnson.

El partido, lejos de estar definido, se complicó para Las Garzas cuando el árbitro señaló otro penal para Toronto, aunque esta vez la intervención del VAR revirtió la decisión al determinar que la falta de Héctor David Martínez había ocurrido fuera del área. Para colmo de males, Martínez fue expulsado, dejando al equipo de Miami con diez jugadores durante gran parte del encuentro.

Cuando todo parecía indicar que el primer tiempo finalizaría con un cómodo 3-1, Jordi Alba cometió una falta dentro del área, otorgando a Toronto otro penal. Insigne, nuevamente infalible desde los once metros, redujo la desventaja, dejando el marcador 3-2 al descanso y aumentando la tensión en el Stadium de Miami.

messi antonela roccuzzo.jpg

En la segunda mitad, la intensidad del juego disminuyó, pero la emoción se mantuvo hasta el final. Matías Rojas volvió a ser protagonista, marcando su segundo gol de la noche para poner el 4-2. No obstante, Toronto no se rindió y Owusu, con un certero cabezazo, volvió a acortar distancias, dejando el resultado 4-3 y la incertidumbre hasta el último segundo.

Finalmente, Inter Miami logró mantener la ventaja y sellar su pase a los octavos de final de la Leagues Cup, donde esperará conocer a su próximo rival.

Mirá los siete goles de la victoria del Inter Miami ante Toronto FC por la Leagues Cup

