Creer o reventar: el 5 de copas del tarot mostró siempre a Lionel Messi con el manto negro

A los pocos días, llegó tan esperado título luego de más de 30 años de espera. Desde que esa carta acompaña al astro rosarino, también en el Mundial de Qatar 2022, se descubrió una historia increíble con respecto a ese naipe.

Un usuario de Twitter reveló cómo se ve el 5 de Copas en las cartas de tarot y, luego de las imágenes de Argentina campeón del Mundo, los hinchas se volvieron locos y el posteo se hizo viral en muy poco tiempo. "Nada está librado al azar, el destino lo quiso así", sostuvo.

FkbrIGTWAAAGWdm.jpg

¿Cómo es el dibujo? Prácticamente es idéntico a la coronación en la Copa del Mundo Qatar 2022. El 5 de Copas en el tarot luce con la figura de un hombre envuelto en un manto negro rodeado de cinco copas: dos están bien colocadas y tres están caídas.

¿Cuál es el significado? "Un hombre negro cubierto con un mano negro observa tres copas caídas en el suelo; detrás del él hay otras dos. Al fondo vemos una fortaleza y un puente sobre un río. Hasta que no se vuelva, hasta que no desprenda definitivamente de las perdidas del pasado, el hombre no podrá ver las copas situadas detrás de él. Solo en ese momento será capaz de seguir adelante, atravesar el puente que le conduce hacia un futuro nuevo. Mientras siga afligido por acontecimientos del pasado, sus ojos permanecerán ciegos para ver lo nuevo".

b029fbf8-e02f-4ae6-9951-92428d35c358.jpg

Esto se puede interpretar de tres maneras: una es tristeza, separación, perdida (¿la muerte de Diego Maradona?); otra es el cierre de cuentas con el pasado; y la última el necesario giro de 180 grados.

La correlación con Messi y la premiación de este domingo 18 de de diciembre es clara. Finalmente, se lo pudo ver a Messi recibiendo el manto negro con detalles dorados para levantar la Copa. Luego, las copas: las tres caídas en el suelo reflejan las finales perdidas de 2014-2015-2016 y las dos paradas hacen relación a la Copa América y la Copa del Mundo. Creer o reventar.