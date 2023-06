Cuándo debutaría Lionel Messi en el Inter de Miami

"Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso", completó Lionel Messi en Mundo Deportivo y Sport.

Por último, explicó: "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia".

El debut de Lionel Messi en el fútbol de los Estados Unidos sería entre el 15 y 21 de julio. Firmaría contrato por tres temporadas. El 15, Inter de Miami visita al St. Louis City. Después vendrá un parate de más de un mes en la MLS. El 20 de agosto, el equipo de Messi recibirá al Charlotte FC. Sin embargo, el 21 de julio jugará contra Cruz Azul de México por la Leagues Cup.

La temporada de Inter Miami no es buena. De 16 partidos, ganó 5, empató 0 y perdió 11. Tiene 15 goles a favor y 21 goles en contra. Con 15 puntos, es el último en la Zona A del campeonato que se disputa en Estados Unidos.